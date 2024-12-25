Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 58 đường thanh quả, Xã bình minh, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc

Đọc bản vẽ,bóc tách khối lượng, bóc tách sản xuất

Vẽ shopdrawing bản vẽ kết cấu biển bảng quảng cáo .

Báo cáo công việc theo yêu cầu.

Chi tiết trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, Kiến trúc, cơ khí kỹ thuật,..

Thành thạo Autocad, Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai bản vẽ Shopdrawing, chưa có KN thì yc tốt nghiệm loại khá trở lên.

Sức khỏe tốt, có thể làm việc với áp lực cao

Chăm chỉ, chịu khó, không quản ngại làm thêm giờ.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương 10.000.000-15.000.000(thỏa thuận)+ PC ăn trưa, làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (8h-17h, chủ nhật làm thì được tính tăng ca hệ số 1.5)

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BNTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, lễ tết, du lịch, teambuilding hàng năm

Được tham gia các khóa học đặc biệt của công ty để nâng cao chuyên môn.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

