Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 58 đường thanh quả, Xã bình minh, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Đọc bản vẽ,bóc tách khối lượng, bóc tách sản xuất
Vẽ shopdrawing bản vẽ kết cấu biển bảng quảng cáo .
Báo cáo công việc theo yêu cầu.
Chi tiết trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, Kiến trúc, cơ khí kỹ thuật,..
Thành thạo Autocad, Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai bản vẽ Shopdrawing, chưa có KN thì yc tốt nghiệm loại khá trở lên.
Sức khỏe tốt, có thể làm việc với áp lực cao
Chăm chỉ, chịu khó, không quản ngại làm thêm giờ.
Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt
Thành thạo Autocad, Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai bản vẽ Shopdrawing, chưa có KN thì yc tốt nghiệm loại khá trở lên.
Sức khỏe tốt, có thể làm việc với áp lực cao
Chăm chỉ, chịu khó, không quản ngại làm thêm giờ.
Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt
Tại Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 10.000.000-15.000.000(thỏa thuận)+ PC ăn trưa, làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (8h-17h, chủ nhật làm thì được tính tăng ca hệ số 1.5)
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BNTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, lễ tết, du lịch, teambuilding hàng năm
Được tham gia các khóa học đặc biệt của công ty để nâng cao chuyên môn.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BNTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, lễ tết, du lịch, teambuilding hàng năm
Được tham gia các khóa học đặc biệt của công ty để nâng cao chuyên môn.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI