Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư Sức khỏe và Thẩm mỹ H&A làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

• Kiểm tra, thay thế, sửa chữa linh kiện, máy móc thiết bị y tế thẩm mỹ

• Giải đáp thắc mắc khiếu nại của khách hàng khi máy gặp sự cố trong quá trình sử dụng thiết bị của khách hàng

• Sửa chữa các thiết bị, linh kiện tồn kho, kiểm tra máy móc trước khi giao hàng, kiểm tra máy móc khi nhập kho

• Nghiên cứu tìm giải pháp tối ưu trong sửa chữa và nâng cao hiệu quả, tối ưu hoạ động cho các thiết bị công ty đang phân phối

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện, điện tử, tự động hoá, cơ điện tử,

• Nam, có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên

• Kỹ năng làm việc theo nhóm, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi. Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo tay nghề nội bộ (các kỹ sư từ hãng đào tạo, ứng dụng công nghệ mới)

• Không say xe, khi các khách hàng ngoài khu vực Hà Nội cần bảo trì bảo dưỡng thiết bị, nhân viên kỹ thuật được cử đi công tác sữa chữa ngắn ngày (1-2 ngày) tại địa điểm khách hàng và có chế độ công tác phí

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sức khỏe và Thẩm mỹ H&A Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập hàng tháng: 9tr-12 triệu. Tính cả thu nhập năm trung bình 15tr/tháng trở lên

- Giờ làm việc: từ 8h30-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (sáng thứ 7 có thể đăng ký làm việc từ xa)

- Bữa trưa vui vẻ: Công ty có phúc lợi ăn trưa tại căn tin

- Sức khoẻ được quan tâm: Kiểm tra sức khoẻ hàng năm

- Hoạt động gắn kết: Sinh nhật công ty và các hoạt động teambuiding, gala dinner ấn tượng và vui vẻ, tham gia câu lạc bộ bóng đá và yoga...

- Môi trường hợp tác: Cơ hội làm việc cùng những người tài năng trong ngành Y tế thẩm mỹ

- Có phúc lợi chăm sóc làn da vì nhân viên là đại diện chuyên nghiệp của H&A

- Hàng tháng tham dự các sự kiện hội thảo, hội chợ, lễ chuyển giao công nghệ tại các địa điểm Vip trong nước và nước ngoài

- Ngày sinh nhật ý nghĩa: Quà tặng đặc biệt có giá trị và ý nghĩa hơn khi bạn được nghỉ 01 ngày trong dịp này

- BHXH, ngày phép: Theo quy định

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, có cơ hội để phát huy tối đa khả năng làm việc của bản thân;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sức khỏe và Thẩm mỹ H&A

