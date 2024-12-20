Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG WATER làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Có xe đưa đón tại Pháp Vân - < Hà Nam, Hoàng Mai, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Tham gia công tác tháo lắp khuôn lên máy ép phun/khuôn.

Tham gia hiệu chỉnh điều kiện máy ép phun/khuôn.

Sắp xếp và phân công công việc cho công nhân của bộ phận.

Theo dõi vận hành các máy ép phun/khuôn, đảm bảo hàng đạt yêu cầu, xử lý các lỗi và sự cố trong quá trình vận hành.

Giữ gìn 5S các máy ép phun/khuôn và khu vực xưởng.

Các công việc theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành ép nhựa.

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Đã từng vận hành máy sản xuất.

Hiểu, nắm rõ quy trình vận hành máy.

Có thể làm việc theo ca kíp.

Có kỹ năng làm việc nhóm, độc lập, trách nhiệm, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG WATER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12.000.000 VNĐ - 17.000.000 VNĐ/tháng

Thời gian làm việc: 8h-17h, trưa nghỉ 1h ( nghỉ chủ nhật)

Thưởng các dịp Lễ, Tết; Thưởng tháng 13.

Quà tặng các dịp Lễ - Tết, Trung Thu, Sinh Nhật, Ngày phụ nữ…

Tham gia BHXH sau 02 tháng làm việc, Công đoàn, Các hoạt động tập thể

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG WATER

