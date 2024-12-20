Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG WATER làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG WATER
Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Có xe đưa đón tại Pháp Vân
- < Hà Nam, Hoàng Mai, Huyện Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
Tham gia công tác tháo lắp khuôn lên máy ép phun/khuôn.
Tham gia hiệu chỉnh điều kiện máy ép phun/khuôn.
Sắp xếp và phân công công việc cho công nhân của bộ phận.
Theo dõi vận hành các máy ép phun/khuôn, đảm bảo hàng đạt yêu cầu, xử lý các lỗi và sự cố trong quá trình vận hành.
Giữ gìn 5S các máy ép phun/khuôn và khu vực xưởng.
Các công việc theo yêu cầu cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành ép nhựa.
Tại CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG WATER Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 12.000.000 VNĐ - 17.000.000 VNĐ/tháng
Thời gian làm việc: 8h-17h, trưa nghỉ 1h ( nghỉ chủ nhật)
Thưởng các dịp Lễ, Tết; Thưởng tháng 13.
Quà tặng các dịp Lễ - Tết, Trung Thu, Sinh Nhật, Ngày phụ nữ…
Tham gia BHXH sau 02 tháng làm việc, Công đoàn, Các hoạt động tập thể
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG WATER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
