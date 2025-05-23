Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Quốc Tế Smart Elegant VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Quốc Tế Smart Elegant VN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 777 Dương Công Khi, xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Chỉnh rập trên phần mềm, in rập cho sản xuất.
Làm rập mika cho bộ phận lập trình.
Công việc cụ thể trao đổi trong cuộc phỏng vấn trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên. Có thể đào tạo cho người ít kinh nghiệm.
Có kiến thức về chất liệu vải, màu sắc, họa tiết và kỹ thuật may mặc.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.
Tại Công ty TNHH Quốc Tế Smart Elegant VN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT … theo quy định của Pháp luật.
Thưởng tháng 13 và các ngày Lê/Tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc Tế Smart Elegant VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
