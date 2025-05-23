Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Quốc Tế Smart Elegant VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 777 Dương Công Khi, xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Chỉnh rập trên phần mềm, in rập cho sản xuất.

Làm rập mika cho bộ phận lập trình.

Công việc cụ thể trao đổi trong cuộc phỏng vấn trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên. Có thể đào tạo cho người ít kinh nghiệm.

Có kiến thức về chất liệu vải, màu sắc, họa tiết và kỹ thuật may mặc.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT … theo quy định của Pháp luật.

Thưởng tháng 13 và các ngày Lê/Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển

