Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TECHNOVA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà số 09 Đường Số 01, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

– Lắp đặt, cài đặt, hướng dẫn sử dụng camera quan sát, biết lắp đặt thêm khóa vân tay là 1 lợi thế.

– Báo cáo kết quả lắp đặt, sửa chữa, bảo hành hoặc các vấn đề phát sinh hàng tháng, hàng tuần cho cấp trên.

– Làm việc theo sự phân công của người quản lý.

– Giải quyết, xử lý tốt vấn đề chuyên môn mà khách hàng yêu cầu.

– Thực hiện các công việc khác do Cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nam, tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm về camera quan sát .

– Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các loại máy cắt, khoan đục, giao tiếp khách hàng tốt .

– Chăm chỉ, chịu khó, trung thực, nhiệt tình ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm

– Có phương tiện đi lại, có máy tính xách tay .

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TECHNOVA Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương bao gồm: Lương cứng + Phụ cấp + Doanh số theo đơn hàng lắp đặt + thưởng

– Được đào tạo chi tiết khi tiến hành công việc, nâng cao tay nghề

– Làm việc trong môi trường thoải mái, chuyên nghiệp, năng động

– BHXH và các chế độ kèm theo

– Nghỉ lễ theo quy định nhà nước

– Lương thưởng tháng 13 theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TECHNOVA

