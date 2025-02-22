Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TECHNOVA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TECHNOVA
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TECHNOVA

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà số 09 Đường Số 01, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

– Lắp đặt, cài đặt, hướng dẫn sử dụng camera quan sát, biết lắp đặt thêm khóa vân tay là 1 lợi thế.
– Báo cáo kết quả lắp đặt, sửa chữa, bảo hành hoặc các vấn đề phát sinh hàng tháng, hàng tuần cho cấp trên.
– Làm việc theo sự phân công của người quản lý.
– Giải quyết, xử lý tốt vấn đề chuyên môn mà khách hàng yêu cầu.
– Thực hiện các công việc khác do Cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nam, tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm về camera quan sát .
– Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các loại máy cắt, khoan đục, giao tiếp khách hàng tốt .
– Chăm chỉ, chịu khó, trung thực, nhiệt tình ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm
– Có phương tiện đi lại, có máy tính xách tay .

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TECHNOVA Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương bao gồm: Lương cứng + Phụ cấp + Doanh số theo đơn hàng lắp đặt + thưởng
– Được đào tạo chi tiết khi tiến hành công việc, nâng cao tay nghề
– Làm việc trong môi trường thoải mái, chuyên nghiệp, năng động
– BHXH và các chế độ kèm theo
– Nghỉ lễ theo quy định nhà nước
– Lương thưởng tháng 13 theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TECHNOVA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 385/104/20 Đường Lê Hồng Phong, Khu phố 8, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

