Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH IGS windows and doors làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, P4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Lên bản vẽ Autocad cửa nhựa, cửa nhôm theo yêu cầu khách hàng để báo giá;

- Đo đạc kích thước ô chờ cửa;

- Lên bản vẽ sản xuất cửa;

- Ra lệnh sản xuất: bao gồm kích thước sản xuất và bóc tách khối lượng vật tư chi tiết của cửa để Phân xưởng sản xuất thành phẩm (có phần mềm RA workshop hỗ trợ);

- Bóc tách vật tư lắp đặt;

- Giám sát lắp đặt tại công trình (khi cần);

- Các công việc khác khi được điều động.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành: kỹ thuật, cơ khí, xây dựng, thiết kế hoặc liên quan, có thể nhận sinh viên mới tốt nghiệp (lương thỏa thuận);

- Thành thạo Autocad 2D, biết thêm 3D là lợi thế;

- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng đọc, hiểu bằng tiếng Anh, giao tiếp được là một lợi thế;

- Có kinh nghiệm về thiết kế, thi công cửa nhựa, cửa nhôm và giám sát công trình là lợi thế;

- Có thể đi công tác tỉnh;

- Yêu cầu chung: có trách nhiệm trong công việc, quyết đoán và luôn tìm kiếm các giải pháp;

- Cẩn thận, trung thực, có tính kỷ luật và có tinh thần cầu tiến.

Tại Công Ty TNHH IGS windows and doors Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 8 – 15 triệu tùy vào kinh nghiệm và năng lực, lương thử việc bằng 85% chính thức;

- Hoa hồng kỹ thuật, hoa hồng giám sát công trình;

- Ngày phép theo quy định khi ký hợp đồng lao động chính thức;

- Lương thưởng hiệu quả công việc; xét nâng lương hàng năm;

- Làm việc trong môi trường năng động và có nhiều cơ hội phát triển bản thân;

- Các chế độ BHXH, BHYT & BHTN theo quy định;

- Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 7, Sáng: 8:30 – 12:00, Chiều: 13:00 – 17:30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH IGS windows and doors

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin