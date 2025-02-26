Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND
- Hồ Chí Minh: Số 451/29 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Xây dựng cấu hình thiết bị theo yêu cầu
- Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý sản phẩm lỗi do Công ty phân phối trong cả nước.
- Thay thế linh kiện theo chính sách bảo hành của Hãng/ Công ty quy định.
- Hỗ trợ và xử lý bảo hành các lỗi kỹ thuật sản phẩm cho khách hàng
- Cập nhật thông tin sản phẩm bán ra lên web bảo hành
- Nhận và chuyển sản phẩm BH của khách đến TTBH hãng
- Tư vấn kỹ thuật cho kinh doanh - khách hàng khi có yêu cầu
- Training cho kinh doanh, kế toán, admin,... về sản phẩm Cty đang kinh doanh.
- Cùng đại lý đi khảo sát, lắp đặt một số sản phẩm yêu cầu onsite
- Thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành: điện tử, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin.....
- Sử dụng các ứng dụng văn phòng: Word, Excel.
- Chăm chỉ, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao.
- Cẩn thận, chính xác, mong muốn gắn bó dài lâu
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND Thì Được Hưởng Những Gì
- Ngày Lễ, Tết nghỉ hưởng nguyên lương và có thưởng
- Các hoạt động cá nhân (hiếu, hỉ, ốm đau, sinh nhật…) du lịch hàng năm cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.
- Giờ làm việc hành chính: 8h - 17h30 ( nghỉ trưa 1,5 tiếng). Nghỉ chiều thứ 7 và cả ngày Chủ Nhật.
- Môi trường chuyên nghiệp, năng động trẻ trung.
- Có cơ hội thăng tiến, gắn bó lâu dài với công ty, công việc ổn định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
