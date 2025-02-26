Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 451/29 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Xây dựng cấu hình thiết bị theo yêu cầu

- Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý sản phẩm lỗi do Công ty phân phối trong cả nước.

- Thay thế linh kiện theo chính sách bảo hành của Hãng/ Công ty quy định.

- Hỗ trợ và xử lý bảo hành các lỗi kỹ thuật sản phẩm cho khách hàng

- Cập nhật thông tin sản phẩm bán ra lên web bảo hành

- Nhận và chuyển sản phẩm BH của khách đến TTBH hãng

- Tư vấn kỹ thuật cho kinh doanh - khách hàng khi có yêu cầu

- Training cho kinh doanh, kế toán, admin,... về sản phẩm Cty đang kinh doanh.

- Cùng đại lý đi khảo sát, lắp đặt một số sản phẩm yêu cầu onsite

- Thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tổi thiểu 06 tháng ở vị trí tương đương

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành: điện tử, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin.....

- Sử dụng các ứng dụng văn phòng: Word, Excel.

- Chăm chỉ, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao.

- Cẩn thận, chính xác, mong muốn gắn bó dài lâu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH ngay khi ký HĐLĐ chính thức

- Ngày Lễ, Tết nghỉ hưởng nguyên lương và có thưởng

- Các hoạt động cá nhân (hiếu, hỉ, ốm đau, sinh nhật…) du lịch hàng năm cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

- Giờ làm việc hành chính: 8h - 17h30 ( nghỉ trưa 1,5 tiếng). Nghỉ chiều thứ 7 và cả ngày Chủ Nhật.

- Môi trường chuyên nghiệp, năng động trẻ trung.

- Có cơ hội thăng tiến, gắn bó lâu dài với công ty, công việc ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND

