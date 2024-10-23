Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Solum Vina làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Solum Vina
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
13 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: Lô B3 KCN Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Bình Xuyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Kỹ thuật sửa hàng
- Phân tích lỗi sản phẩm
- Sửa lỗi sản phẩm
- Làm hàng mẫu
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 23 - 35 Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học trở lên chuyên ngành Điện tử, tự động hóa Am hiểu về sản phẩm điện tử, linh kiện điện tử Có kinh nghiệm về sửa chữa bản mạch điện tử, Tivi, nguồn,... Thành thạo các thiết bị đo, thiết bị sửa chữa
Độ tuổi: 23 - 35
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học trở lên chuyên ngành Điện tử, tự động hóa
Am hiểu về sản phẩm điện tử, linh kiện điện tử
Có kinh nghiệm về sửa chữa bản mạch điện tử, Tivi, nguồn,...
Thành thạo các thiết bị đo, thiết bị sửa chữa
Tại Công ty TNHH Solum Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Có xe đưa đón từ Hà Nội - Vĩnh Phúc Lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực Tính tăng ca trên tổng lương Xét tăng lương vào các kỳ gia hạn HĐLĐ Thưởng lương tháng 13 Tham gia BHXH, Bảo hiểm 24h
Có xe đưa đón từ Hà Nội - Vĩnh Phúc
Lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực
Tính tăng ca trên tổng lương
Xét tăng lương vào các kỳ gia hạn HĐLĐ
Thưởng lương tháng 13
Tham gia BHXH, Bảo hiểm 24h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Solum Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
