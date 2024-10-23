Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Solum Vina làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 13 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Lô B3 KCN Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Kỹ thuật sửa hàng

- Phân tích lỗi sản phẩm

- Sửa lỗi sản phẩm

- Làm hàng mẫu

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 23 - 35 Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học trở lên chuyên ngành Điện tử, tự động hóa Am hiểu về sản phẩm điện tử, linh kiện điện tử Có kinh nghiệm về sửa chữa bản mạch điện tử, Tivi, nguồn,... Thành thạo các thiết bị đo, thiết bị sửa chữa

Tại Công ty TNHH Solum Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Có xe đưa đón từ Hà Nội - Vĩnh Phúc Lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực Tính tăng ca trên tổng lương Xét tăng lương vào các kỳ gia hạn HĐLĐ Thưởng lương tháng 13 Tham gia BHXH, Bảo hiểm 24h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Solum Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.