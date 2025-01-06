Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: 29 Lê Hồng Phong, P. Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Thực hiện bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm, thiết bị của Công ty tại nhà khách hàng. Sản phẩm chủ yếu là máy tập thể dục thể thao, máy chạy bộ, ghế massage,....

Lắp đặt máy móc, thiết bị và hướng dẫn khách sử dụng các sản phẩm của Công ty

Kiểm tra các sản phẩm tại showroom, đảm bảo các sản phẩm luôn vận hành tốt.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuồi: 18-30

Có thể sự dụng thành thạo đồng hồ vạn năng, có kinh nghiệm sửa chữa các thiết bị điện- điện tử

Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn

Ham học hỏi, chăm chỉ, chịu khó, không ngại đi lại, di chuyển

Yêu Cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành điện, điện tử, cơ khí, tự động hóa

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12- 15 triệu/tháng+++( lương cứng 8triệu + phụ cấp+ thưởng)

Có phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa, đơn hàng....

Thử việc nhận 100% lương

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

Được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ

Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Tăng lương 01 lần/năm, tăng lương đột xuất nếu có thành tích xuất sắc vượt trội

Du lịch, team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

