Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: 29 Lê Hồng Phong, P. Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm, thiết bị của Công ty tại nhà khách hàng. Sản phẩm chủ yếu là máy tập thể dục thể thao, máy chạy bộ, ghế massage,....
Lắp đặt máy móc, thiết bị và hướng dẫn khách sử dụng các sản phẩm của Công ty
Kiểm tra các sản phẩm tại showroom, đảm bảo các sản phẩm luôn vận hành tốt.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuồi: 18-30
Có thể sự dụng thành thạo đồng hồ vạn năng, có kinh nghiệm sửa chữa các thiết bị điện- điện tử
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn
Ham học hỏi, chăm chỉ, chịu khó, không ngại đi lại, di chuyển
Yêu Cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành điện, điện tử, cơ khí, tự động hóa

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12- 15 triệu/tháng+++( lương cứng 8triệu + phụ cấp+ thưởng)
Có phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa, đơn hàng....
Thử việc nhận 100% lương
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định
Được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ
Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Tăng lương 01 lần/năm, tăng lương đột xuất nếu có thành tích xuất sắc vượt trội
Du lịch, team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 17, Lô B, Đường số 1, Khu dân cư Phú Mỹ, Khu phố 1, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

