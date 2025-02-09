Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Nội thất Nhà Mộc làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 01 đường Hoàng Nghĩa Lương, Phường Lê Lợi, Tp Vinh, Nghệ An, TP Vinh

- Khảo sát mặt bằng hiện trạng chi tiết phục vụ sản xuất

- Bóc khối lượng sản phẩm để làm dự toán báo giá

- Bóc nguyên vật liệu, phụ kiện, thiết bị ... theo hợp đồng phục vụ sản xuất

- Dựng, ra file bóc tách, đứng máy CNC

- Triển khai bản vẽ kiến trúc nội thất ,giám sát hoàn thiện công trình

- Trình độ: Tốt nghiệp ngành kĩ thuật liên quan đến nội thất, kiến trúc, xây dựng,kĩ năng triển khai bản vẽ ,đọc bản vẽ tốt.

- Độ tuổi từ 25 - 30 tuổi

- Phần mềm: Thành thạo ABF, Sketchup, Autocad

- Kinh nghiệm: Đã từng tham gia ví trị kỹ thuật Sản xuất

Tại Công ty TNHH Nội thất Nhà Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình từ 8-10 triệu/ tháng

- Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7, Từ 7h30 đến 17h30, nghỉ trưa 2h

- Tham gia đóng BHXH ,BHYT theo quy định của luật lao động

- Lương tháng 13 + thưởng các dịp Lễ, Tết theo quy định của Công ty

- Một năm hưởng 12 ngày phép

- Được làm việc trong môi trường năng động sáng tạo, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến đến vị trí cao hơn

