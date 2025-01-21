Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Khoá Cửa Việt Long - Chi Nhánh Vĩnh Phúc làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: 531 Mê Linh, TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp nhận khoá cửa bị lỗi của khách hàng

Kiểm tra và sửa chữa các dòng khoá cửa của Công Ty nhằm đảm bảo công năng sử dụng

Làm việc cùng bộ phận kế toán để nhận vật liệu, linh kiện sửa chữa

Bàn giao lại sản phẩm đã được sửa chữa cho khách hàng/ bộ phận kinh doanh (nếu sale tiếp nhận sp lỗi của khách).

Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh trong các chương trình bán hàng (nếu cần thiết).

Yêu cầu bằng CĐ và ĐH trở lên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng chịu được áp lực trong công việc.

Chăm chỉ, thật thà, biết lắng nghe và học hỏi trong công việc.

Có kinh nghiệm sửa chữa là một lợi thế, ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được hỗ trợ đào tạo.

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Khoá Cửa Việt Long - Chi Nhánh Vĩnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Trung bình từ 7Tr - 15Tr

Ứng viên được hỗ trợ xăng xe đi lại

Đóng BHXH - BHYT - BHTN đầy đủ theo quy định nhà nước

Có chỗ ăn ở dành cho ứng viên ở xa: ứng viên ngoài địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ được hỗ trợ đầy đủ.

Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp để nhanh chóng làm quen với công việc.

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, nhiều cơ hội thăng tiến; khuyến khích nhân sự cùng đóng góp ý kiến và xây dựng văn hoá làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Khoá Cửa Việt Long - Chi Nhánh Vĩnh Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin