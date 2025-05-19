Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HẠT VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Phước: Tổ 1, ấp 2, Xã Phước Sơn Tỉnh Bình Phước, Việt Nam, Bù Đăng, Huyện Bù Đăng

Tham mưu cho Trưởng phòng các công việc liên quan đến công tác quản lý điện, nước, hệ thống PCCC, công tác trang bị, quản lý máy móc, thiết bị và sửa chữa;

Lập kế hoạch và triển khai công tác bảo trì bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa khi hư hỏng đối với các trang thiết bị, công cụ dụng cụ, máy móc, nhà xưởng.

Đề xuất các phương án, sáng kiến trong việc sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, tài sản của Nhà máy.

Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, cải tạo và sửa chữa nhỏ phục vụ hoạt động của Nhà máy theo chủ trương của Ban Điều hành; phối hợp với đơn vị thi công thực hiện các quy trình trong công tác giám sát và nghiệm thu bàn giao xây dựng, cải tạo và sửa chữa nhỏ.

Kiểm tra, khảo sát, kịp thời phát hiện, sửa chữa và đảm bảo an toàn hoạt động của các hệ thống: điện, nước, phòng cháy chữa cháy của Nhà máy.

Tổng hợp nhu cầu sử dụng, thay thế các tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Nhà máy hàng năm.

Theo dõi chỉ số điện, nước hàng tháng để đánh giá và có các giải pháp tiết kiệm điện, nước.

Kiểm tra, đánh giá tình trạng hệ thống PCCC, các bình chữa cháy để kịp thời đề xuất khắc phục, bổ sung, đảm bảo vận hành xuyên suốt.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành có liên quan.

Sửa chữa các sự cố liên quan đến hệ thống điện, nước.

Sửa chữa hệ thống, khắc phục sự cố máy móc liên quan đến sản xuất hạt điều.

Xử lý các yêu cầu sửa chữa tài sản từ các phòng ban.

Luôn đặt mục tiêu phấn đấu cho bản thân.

Trung thực, siêng năng, trách nhiệm với công việc.

Vui vẻ hòa đồng trong công việc.

- Có điều kiện phát triển năng lực cá nhân, có cơ hội thăng tiến;

- BHXH đầy đủ;

- Phụ cấp cơm trưa, điện thoại, chi phí công tác...;

- Du lịch nghỉ mát hàng năm.

