Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN làm việc tại Bình Phước thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Phước: Phú Giáo, Huyện Hớn Quản

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Vị trí công việc: Nhân viên kỹ thuật trại heo nái
- Địa điểm làm việc: Trại lợn nái tại Phú Giáo - Bình Dương, Hớn Quản - Bình Phước
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Quản lý 5 - 10 công nhân chăn nuôi heo nái khu vực mình phụ trách
- Hướng dẫn các công việc liên quan đến kỹ thuật heo nái như: tiêm vacxin định kỳ, ghép đàn heo...
- Tham vấn và đề xuất các giải pháp về kỹ thuật chăm sóc đàn heo đạt chất lượng và hiệu quả công việc tốt hơn

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, sức khỏe tốt
- Học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Chăn nuôi hoặc Thú y
Chấp nhận làm việc tại Trang trại Heo của công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 9 - 12 triệu/tháng (Lương cơ bản và phụ cấp)
- Phụ cấp cơm, chỗ ở, an toàn sinh học, môi trường, thưởng năng suất.
- Được xem xét tăng lương hàng năm theo quy định công ty
- Môi trường hòa đồng thân thiện
- Đóng BHXH full lương
- Thưởng Lễ, Tết theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, VN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

