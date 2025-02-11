Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN làm việc tại Bình Phước thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Phước: Phú Giáo, Huyện Hớn Quản

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Vị trí công việc: Nhân viên kỹ thuật trại heo nái

- Địa điểm làm việc: Trại lợn nái tại Phú Giáo - Bình Dương, Hớn Quản - Bình Phước

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Quản lý 5 - 10 công nhân chăn nuôi heo nái khu vực mình phụ trách

- Hướng dẫn các công việc liên quan đến kỹ thuật heo nái như: tiêm vacxin định kỳ, ghép đàn heo...

- Tham vấn và đề xuất các giải pháp về kỹ thuật chăm sóc đàn heo đạt chất lượng và hiệu quả công việc tốt hơn

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, sức khỏe tốt

- Học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Chăn nuôi hoặc Thú y

Chấp nhận làm việc tại Trang trại Heo của công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 9 - 12 triệu/tháng (Lương cơ bản và phụ cấp)

- Phụ cấp cơm, chỗ ở, an toàn sinh học, môi trường, thưởng năng suất.

- Được xem xét tăng lương hàng năm theo quy định công ty

- Môi trường hòa đồng thân thiện

- Đóng BHXH full lương

- Thưởng Lễ, Tết theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin