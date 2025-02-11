Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN làm việc tại Bình Phước thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Phước: Phú Giáo, Huyện Hớn Quản
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Vị trí công việc: Nhân viên kỹ thuật trại heo nái
- Địa điểm làm việc: Trại lợn nái tại Phú Giáo - Bình Dương, Hớn Quản - Bình Phước
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Quản lý 5 - 10 công nhân chăn nuôi heo nái khu vực mình phụ trách
- Hướng dẫn các công việc liên quan đến kỹ thuật heo nái như: tiêm vacxin định kỳ, ghép đàn heo...
- Tham vấn và đề xuất các giải pháp về kỹ thuật chăm sóc đàn heo đạt chất lượng và hiệu quả công việc tốt hơn
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ, sức khỏe tốt
- Học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Chăn nuôi hoặc Thú y
Chấp nhận làm việc tại Trang trại Heo của công ty
- Học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Chăn nuôi hoặc Thú y
Chấp nhận làm việc tại Trang trại Heo của công ty
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 9 - 12 triệu/tháng (Lương cơ bản và phụ cấp)
- Phụ cấp cơm, chỗ ở, an toàn sinh học, môi trường, thưởng năng suất.
- Được xem xét tăng lương hàng năm theo quy định công ty
- Môi trường hòa đồng thân thiện
- Đóng BHXH full lương
- Thưởng Lễ, Tết theo quy định công ty
- Phụ cấp cơm, chỗ ở, an toàn sinh học, môi trường, thưởng năng suất.
- Được xem xét tăng lương hàng năm theo quy định công ty
- Môi trường hòa đồng thân thiện
- Đóng BHXH full lương
- Thưởng Lễ, Tết theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN
