Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHIỆT ĐÔNG Á làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHIỆT ĐÔNG Á
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHIỆT ĐÔNG Á

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Khu công nghiệp Tây Bắc ga, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Lái xe tải từ 1,9 tấn - 3,5 tấn chở kính theo lộ trình được giao;
Giao hàng từ xưởng đến công trình, đại lý, nhà máy theo chỉ định;
Hỗ trợ bốc xếp hàng nhẹ nhàng khi cần thiết;
Bảo quản xe và tuân thủ các quy định an toàn trong vận hành.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Có bằng lái xe hạng C và còn hiệu lực;
Có kinh nghiệm giao hàng, lái xe đường dài (trong và ngoài tỉnh);
Có sức khỏe tốt, không mắc bệnh xã hội, nhiệt tình, năng động;
Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch trong sạch

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHIỆT ĐÔNG Á Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;
Lương và phụ cấp hàng ngày;
Công ty hỗ trợ cơm trưa;
Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHIỆT ĐÔNG Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHIỆT ĐÔNG Á

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHIỆT ĐÔNG Á

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô C9 - Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

