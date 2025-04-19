Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHIỆT ĐÔNG Á làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Khu công nghiệp Tây Bắc ga, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Lái xe tải từ 1,9 tấn - 3,5 tấn chở kính theo lộ trình được giao;

Giao hàng từ xưởng đến công trình, đại lý, nhà máy theo chỉ định;

Hỗ trợ bốc xếp hàng nhẹ nhàng khi cần thiết;

Bảo quản xe và tuân thủ các quy định an toàn trong vận hành.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Có bằng lái xe hạng C và còn hiệu lực;

Có kinh nghiệm giao hàng, lái xe đường dài (trong và ngoài tỉnh);

Có sức khỏe tốt, không mắc bệnh xã hội, nhiệt tình, năng động;

Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch trong sạch

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHIỆT ĐÔNG Á Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;

Lương và phụ cấp hàng ngày;

Công ty hỗ trợ cơm trưa;

Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHIỆT ĐÔNG Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin