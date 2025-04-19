Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHIỆT ĐÔNG Á làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHIỆT ĐÔNG Á
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa: Khu công nghiệp Tây Bắc ga, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Lái xe tải từ 1,9 tấn - 3,5 tấn chở kính theo lộ trình được giao;
Giao hàng từ xưởng đến công trình, đại lý, nhà máy theo chỉ định;
Hỗ trợ bốc xếp hàng nhẹ nhàng khi cần thiết;
Bảo quản xe và tuân thủ các quy định an toàn trong vận hành.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ chuyên môn: Có bằng lái xe hạng C và còn hiệu lực;
Có kinh nghiệm giao hàng, lái xe đường dài (trong và ngoài tỉnh);
Có sức khỏe tốt, không mắc bệnh xã hội, nhiệt tình, năng động;
Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch trong sạch
Có kinh nghiệm giao hàng, lái xe đường dài (trong và ngoài tỉnh);
Có sức khỏe tốt, không mắc bệnh xã hội, nhiệt tình, năng động;
Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch trong sạch
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHIỆT ĐÔNG Á Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;
Lương và phụ cấp hàng ngày;
Công ty hỗ trợ cơm trưa;
Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
Lương và phụ cấp hàng ngày;
Công ty hỗ trợ cơm trưa;
Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHIỆT ĐÔNG Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI