Tuyển Nhân Viên Lái Xe Văn Phòng thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lái xe đưa đón CBNV theo lịch phân công (Nội thành Hà Nội và đi công tác) Chịu trách nhiệm quản lý xe được giao, vận hành theo đúng quy định. Bảo quản và giữ gìn xe tốt, đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ. Theo dõi đăng kiểm, đăng ký xe theo quy định và bảo dưỡng, sửa chữa theo định kỳ hoặc phát sinh. Làm các thủ tục thanh toán chi phí quản lý xe theo Quy định. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 35-45 tuổi. Kỹ năng lái xe tốt, bằng lái xe hạng B2 trở lên. Có kinh nghiệm lái xe văn phòng. Kiến thức về xe, quy định của pháp luật khi điều khiển phương tiện giao thông. Am hiểu về luật giao thông đường bộ. Sức khoẻ tốt, sẵn sàng đi công tác tỉnh. Tính cách cẩn thận, chu đáo, nhanh nhẹn trong xử lý tình huống

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-12 triệu Lương tháng 13, ngày lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ, hoàn thành xuất sắc công việc được giao,... Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.