Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 21 Cát Linh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
1.Mô tả công việc
Tiếp nhận cuộc gọi đến từ khách hàng để hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thắc mắc các dịch vụ do ngân hàng MB Bank cung cấp
Gọi ra cho khách hàng gọi nhỡ lên tổng đài (khi có yêu cầu từ quản lý)
Không sale, không áp doanh số, doanh thu
2. Thời gian làm việc: xoay ca luân phiên, 6ca/tuần, nghỉ 1 ngày bất kì
Ca 1: 6h30 - 14h30
Ca 2: 14h30 - 22h30
3. Địa điểm: 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc là sinh viên (chấp nhận trái ngành)
Giao tiếp tốt, tự tin, ham học hỏi
Yêu cầu chất giọng chuẩn, không nói ngọng, không giọng địa phương
Tại Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng
Có đào tạo bài bản trước khi bắt đầu
Có cơ hội chuyển sang các vị trí nội bộ khác của ngân hàng
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, thưởng lễ, Tết theo quy định
Lộ trình thăng tiến lên các vị trí Trưởng nhóm/Giám sát/Quản lý.
Được đào tạo leadership cũng như nghiệp vụ chuyên môn tương ứng trong quá trình phát triển đến vị trí mới.
Thưởng đối với những bạn có hiệu suất công việc tốt
Được cung cấp trang thiết bị phục vụ cho công việc
Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ luật lao động và quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
