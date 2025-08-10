Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Cát Linh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

1.Mô tả công việc

Tiếp nhận cuộc gọi đến từ khách hàng để hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thắc mắc các dịch vụ do ngân hàng MB Bank cung cấp

Gọi ra cho khách hàng gọi nhỡ lên tổng đài (khi có yêu cầu từ quản lý)

Không sale, không áp doanh số, doanh thu

2. Thời gian làm việc: xoay ca luân phiên, 6ca/tuần, nghỉ 1 ngày bất kì

Ca 1: 6h30 - 14h30

Ca 2: 14h30 - 22h30

3. Địa điểm: 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc là sinh viên (chấp nhận trái ngành)

Giao tiếp tốt, tự tin, ham học hỏi

Yêu cầu chất giọng chuẩn, không nói ngọng, không giọng địa phương

Quyền Lợi

Thu nhập: 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng

Có đào tạo bài bản trước khi bắt đầu

Có cơ hội chuyển sang các vị trí nội bộ khác của ngân hàng

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, thưởng lễ, Tết theo quy định

Lộ trình thăng tiến lên các vị trí Trưởng nhóm/Giám sát/Quản lý.

Được đào tạo leadership cũng như nghiệp vụ chuyên môn tương ứng trong quá trình phát triển đến vị trí mới.

Thưởng đối với những bạn có hiệu suất công việc tốt

Được cung cấp trang thiết bị phục vụ cho công việc

Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ luật lao động và quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

