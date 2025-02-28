Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH The Alcove Library Hotel - Chi nhánh Đà Nẵng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 6 Triệu

Mức lương 2 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 133A - 133B Nguyễn Đình Chính, Phường 08, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Hỗ trợ khách lưu giữ hành lý hoặc lưu giữ hành lý khách để lại khách sạn.

Gửi báo cáo của bộ phận Lễ tân hàng ngày.

Hỗ trợ các công việc theo yêu cầu của cấp trên

Trình độ/Kinh nghiệm:

Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc Đại học

Tiếng Anh giao tiếp tự tin

Kỹ năng:

Năng động, hướng ngoại và luôn nở nụ cười với mọi người

Có trách nhiệm, trung thực và kiên định trong công việc

Cẩn thận, kỷ luật tốt

Tại Công ty TNHH The Alcove Library Hotel - Chi nhánh Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc theo ca 8 tiếng/ngày (Ca 1: 6h-14h, Ca 2: 14h-22h, Ca 3: 22h-6h)

Mức lương: 25k/h, hỗ trợ phí gửi xe và cơm theo ca

Hỗ trợ dấu mộc cho thực tập sinh

Có cơ hội được đào tạo và phát triển cũng chuỗi khách sạn quản lý bởi The Alcove Management

