Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM THẨM MỸ BS CKI VÕ THANH SANG - YC BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM THẨM MỸ BS CKI VÕ THANH SANG - YC BEAUTY
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM THẨM MỸ BS CKI VÕ THANH SANG - YC BEAUTY

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM THẨM MỸ BS CKI VÕ THANH SANG - YC BEAUTY

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 244A Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Đón tiếp, hướng dẫn khi khách đến phòng khám
Thực hiện các thủ tục hành chính nhanh và chính xác cho khách hàng.
Cập nhật vào sổ nhật ký khách hàng về thông tin khách hàng đến sử dụng dịch vụ và lịch hẹn trong tuần.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Ngoại hình ưu nhìn, giọng nói dễ nghe
Giao tiếp rõ ràng, mạch lạc
Thái độ thân thiện, niềm nở với tất cả mọi người.

Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM THẨM MỸ BS CKI VÕ THANH SANG - YC BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 7 triệu - 8 triệu + phụ cấp
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng sáng tạo nội dung
Khả năng thăng tiến làm trưởng bộ phận marketing
Có cơ hội làm việc với các team Tiktok lớn trên thị trường
Môi trường làm việc trẻ trung, hòa đồng, thoải mái với sự sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM THẨM MỸ BS CKI VÕ THANH SANG - YC BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM THẨM MỸ BS CKI VÕ THANH SANG - YC BEAUTY

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM THẨM MỸ BS CKI VÕ THANH SANG - YC BEAUTY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

