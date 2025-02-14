Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM THẨM MỸ BS CKI VÕ THANH SANG - YC BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 244A Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Đón tiếp, hướng dẫn khi khách đến phòng khám

Thực hiện các thủ tục hành chính nhanh và chính xác cho khách hàng.

Cập nhật vào sổ nhật ký khách hàng về thông tin khách hàng đến sử dụng dịch vụ và lịch hẹn trong tuần.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Ngoại hình ưu nhìn, giọng nói dễ nghe

Giao tiếp rõ ràng, mạch lạc

Thái độ thân thiện, niềm nở với tất cả mọi người.

Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM THẨM MỸ BS CKI VÕ THANH SANG - YC BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 7 triệu - 8 triệu + phụ cấp

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng sáng tạo nội dung

Khả năng thăng tiến làm trưởng bộ phận marketing

Có cơ hội làm việc với các team Tiktok lớn trên thị trường

Môi trường làm việc trẻ trung, hòa đồng, thoải mái với sự sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM THẨM MỸ BS CKI VÕ THANH SANG - YC BEAUTY

