Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company

Nhân viên Lễ tân

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Mô tả công việc
- Lễ tân:
Luôn có mặt tại vị trí làm việc để hướng dẫn chu đáo khi khách vào/ra Công ty.
Thực hiện việc tiếp đón, hướng dẫn khách đến Công ty liên hệ công việc theo đúng Quy định của Công ty.
-Tổng đài:
Quản lý và theo dõi việc sử dụng tổng đài; lên kế hoạch sửa chữa, bảo trì tổng đài. Khi tổng đài gặp sự cố như: hư hỏng, mất điện,... phải báo ngay với Trưởng phòng Hành chánh để giải quyết kịp thời.
Trực điện thoại và chuyển cuộc gọi đến các Bộ phận liên quan.
Cập nhật, lưu trữ danh sách số điện thoại, địa chỉ của CNV Công ty và cửa các Công ty, Cơ quan hoặc cá nhân khác mà Công ty có nhu cầu liên hệ công việc thường xuyên.
- Quản lý khu vực Đại Sảnh:
Thường xuyên kiểm tra, theo dõi khu vực Đại Sảnh để tránh những trở ngại có thể ảnh hưởng đến mỹ quan và trật tự tại khu vuejc sảnh, như: tránh tập trung đông tại quầy Lễ tân; kiểm tra vệ sinh, cây kiểng, hệ thống đèn chiếu sáng, khu vực phòng chờ của khách.
Chủ động giải quyết những phát sinh, trở ngại tại Khu vực Đại Sảnh trong khả năng, trách nhiệm hoặc báo với Trưởng phòng Hành Chánh để giải quyết kịp thời.
- Quản lý nước uống tiếp khách:
Thực hiện phân phối nước uống tiếp khách theo đúng quy định của Công ty.
Hết giờ làm việc phải kiểm tra số lượng và niêm phong các thùng đựng nước uống tiếp khách trước khi ra về.
Cập nhật số lượng nước uống xuất - nhập - tồn hàng ngày
- Quản lý phòng họp:
Quản lý phòng họp theo đúng thủ tục, quy định của Công ty
Thường xuyên kiểm tra tình trạng trang thiết bị phòng họp (Bút, bảng, bàn, ghế, ...) nhằm phát hiện các sự cố, hư hỏng và tiến hành yêu cầu sửa chữa.
- Bưu kiện, bưu phẩm:
Tiếp nhận các bưu kiện, bưu phẩm và liên hệ với các bộ phận liên quan đến nhận và ký nhận
Thực hiện việc chuyển phát nhanh các bưu kiện, bưu phẩm theo yêu cầu của Công ty
Cập nhật số lần và chi phí gửi chuyển phát nhanh của các Bộ phận hàng tháng
- Phân phát báo chí, công văn:
Tiếp nhận thư từ, công văn từ bảo vệ; phân loại, cập nhật vào sổ; chuyển Trưởng phòng xem xét và phân phát đến đúng cá nhân, bộ phận.
Chuyển báo chí, công văn đến các Bộ phận trong vòng 24 giờ sau khi nhận.
- Báo cáo công việc:
Báo cáo công việc thực hiện theo yêu cầu của quản lý cấp trên
Phải thường xuyên báo cáo phản hồi tiến độ và kết quả công việc được giao

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên lễ tân
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng MS Word, Excel, Power Point
Giao tiếp tốt Tiếng Anh hoặc Tiếng Hoa
Năng động, cẩn thận

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương tháng 13 + KPI cuối năm
-Thưởng Lễ, Tết
-Hưởng đầy đủ các mức Bảo Hiểm Xã Hội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-le-tan-thu-nhap-9-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job288013
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH IMA HAIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Hạn nộp: 13/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE) làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Hạn nộp: 11/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 76 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hưng Yên Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI
Tuyển Video Editor CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH IMA HAIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Hạn nộp: 13/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE) làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Hạn nộp: 11/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH SOKO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SOKO GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING
8.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH SOKO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SOKO GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty TNHH TM DV DAT Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu Công Ty TNHH TM DV DAT Group
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Viện Điều Trị Cơ Xương Khớp iBone Fisio làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Viện Điều Trị Cơ Xương Khớp iBone Fisio
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty CP Saigon Apartment Management làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty CP Saigon Apartment Management
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Vinhomes Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 8 Triệu CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
3 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH GROWTH VENTURE CAPITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH GROWTH VENTURE CAPITAL
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HYUNDAI ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HYUNDAI ĐÔNG SÀI GÒN
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN 5S SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN 5S SÀI GÒN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH IMA HAIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH IMA HAIR
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm