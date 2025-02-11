Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô tả công việc

- Lễ tân:

Luôn có mặt tại vị trí làm việc để hướng dẫn chu đáo khi khách vào/ra Công ty.

Thực hiện việc tiếp đón, hướng dẫn khách đến Công ty liên hệ công việc theo đúng Quy định của Công ty.

-Tổng đài:

Quản lý và theo dõi việc sử dụng tổng đài; lên kế hoạch sửa chữa, bảo trì tổng đài. Khi tổng đài gặp sự cố như: hư hỏng, mất điện,... phải báo ngay với Trưởng phòng Hành chánh để giải quyết kịp thời.

Trực điện thoại và chuyển cuộc gọi đến các Bộ phận liên quan.

Cập nhật, lưu trữ danh sách số điện thoại, địa chỉ của CNV Công ty và cửa các Công ty, Cơ quan hoặc cá nhân khác mà Công ty có nhu cầu liên hệ công việc thường xuyên.

- Quản lý khu vực Đại Sảnh:

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi khu vực Đại Sảnh để tránh những trở ngại có thể ảnh hưởng đến mỹ quan và trật tự tại khu vuejc sảnh, như: tránh tập trung đông tại quầy Lễ tân; kiểm tra vệ sinh, cây kiểng, hệ thống đèn chiếu sáng, khu vực phòng chờ của khách.

Chủ động giải quyết những phát sinh, trở ngại tại Khu vực Đại Sảnh trong khả năng, trách nhiệm hoặc báo với Trưởng phòng Hành Chánh để giải quyết kịp thời.

- Quản lý nước uống tiếp khách:

Thực hiện phân phối nước uống tiếp khách theo đúng quy định của Công ty.

Hết giờ làm việc phải kiểm tra số lượng và niêm phong các thùng đựng nước uống tiếp khách trước khi ra về.

Cập nhật số lượng nước uống xuất - nhập - tồn hàng ngày

- Quản lý phòng họp:

Quản lý phòng họp theo đúng thủ tục, quy định của Công ty

Thường xuyên kiểm tra tình trạng trang thiết bị phòng họp (Bút, bảng, bàn, ghế, ...) nhằm phát hiện các sự cố, hư hỏng và tiến hành yêu cầu sửa chữa.

- Bưu kiện, bưu phẩm:

Tiếp nhận các bưu kiện, bưu phẩm và liên hệ với các bộ phận liên quan đến nhận và ký nhận

Thực hiện việc chuyển phát nhanh các bưu kiện, bưu phẩm theo yêu cầu của Công ty

Cập nhật số lần và chi phí gửi chuyển phát nhanh của các Bộ phận hàng tháng

- Phân phát báo chí, công văn:

Tiếp nhận thư từ, công văn từ bảo vệ; phân loại, cập nhật vào sổ; chuyển Trưởng phòng xem xét và phân phát đến đúng cá nhân, bộ phận.

Chuyển báo chí, công văn đến các Bộ phận trong vòng 24 giờ sau khi nhận.

- Báo cáo công việc:

Báo cáo công việc thực hiện theo yêu cầu của quản lý cấp trên

Phải thường xuyên báo cáo phản hồi tiến độ và kết quả công việc được giao

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên lễ tân

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng MS Word, Excel, Power Point

Giao tiếp tốt Tiếng Anh hoặc Tiếng Hoa

Năng động, cẩn thận

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương tháng 13 + KPI cuối năm

-Thưởng Lễ, Tết

-Hưởng đầy đủ các mức Bảo Hiểm Xã Hội

