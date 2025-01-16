Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 535 đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2,Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ công ty đón khách

Viết hóa đơn giúp khách hàng

Hướng dẫn khách làm các thủ tục

Làm các công việc được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm lâu dài

Có ngoại hình, nhanh nhẹn

Có thể trực từ T2 - Chủ nhật

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 25k/1h

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý và kỹ thuật.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, với lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

