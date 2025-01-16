Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 535 đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2,Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ công ty đón khách
Viết hóa đơn giúp khách hàng
Hướng dẫn khách làm các thủ tục
Làm các công việc được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm lâu dài
Có ngoại hình, nhanh nhẹn
Có thể trực từ T2 - Chủ nhật

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 25k/1h
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý và kỹ thuật.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, với lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Lidaco, 19 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

