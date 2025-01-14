Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Đón tiếp, tiếp nhận và xử lý thông tin của khách hàng theo quy trình của Công ty.
Hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ.
Chăm sóc khách hàng, tạo mối quan hệ tích cực với từng khách hàng làm việc tại Công ty.
Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng có nhu cầu xem khu vực thuê.
Thực hiện các công việc hành chính tại tòa nhà/ khu vực quản lý.
Thực hiện đánh giá chất lượng tòa nhà hằng ngày theo checklist.
Thực hiện các công việc khác dưới sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, ngoại hình ưa nhìn, cao từ 1.63m.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Thành thạo, sử dụng tốt Tin học văn phòng (Word/Excel).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lễ tân tòa nhà văn phòng, chung cư.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT,...
Các chế độ lương, thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động thoải mái.
Phúc lợi: đồng phục, du lịch, team building, chăm sóc sức khỏe,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
