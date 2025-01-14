Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Đón tiếp, tiếp nhận và xử lý thông tin của khách hàng theo quy trình của Công ty.

Hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ.

Chăm sóc khách hàng, tạo mối quan hệ tích cực với từng khách hàng làm việc tại Công ty.

Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng có nhu cầu xem khu vực thuê.

Thực hiện các công việc hành chính tại tòa nhà/ khu vực quản lý.

Thực hiện đánh giá chất lượng tòa nhà hằng ngày theo checklist.

Thực hiện các công việc khác dưới sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.