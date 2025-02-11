Tuyển Nhân viên Lễ tân Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 04 Trần Doãn Khanh, P. Đakao, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp Tân tại Văn Phòng Công ty
Quản lý ShowRoom & giao nhận hàng hóa & thư từ tại Showroom theo yêu cầu được duyệt
Bán hàng khách lẻ.
Thực hiện Livestream bán hàng theo lịch tuần, thời gian 30 phút/lần phát sóng.
Các công việc Hành Chánh Văn Phòng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương.
Ứng viên nữ, chưa lập gia đình
Trung thực, chịu khó
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
Ngoại hình ưa nhìn
Ưu tiên ứng viên ở gần khu vực quận 1

Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre) Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động
Lương từ 7.000.000 - 9.000.000
Lương thưởng tháng 13 và được hưởng các chế độ theo luật lao động
Được đóng BHXH theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 04 Trần Doãn Khanh, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

