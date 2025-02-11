Tuyển Nhân viên Lễ tân Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 04 Trần Doãn Khanh, P. Đakao, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp Tân tại Văn Phòng Công ty

Quản lý ShowRoom & giao nhận hàng hóa & thư từ tại Showroom theo yêu cầu được duyệt

Bán hàng khách lẻ.

Thực hiện Livestream bán hàng theo lịch tuần, thời gian 30 phút/lần phát sóng.

Các công việc Hành Chánh Văn Phòng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương.

Ứng viên nữ, chưa lập gia đình

Trung thực, chịu khó

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Ngoại hình ưa nhìn

Ưu tiên ứng viên ở gần khu vực quận 1

Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre) Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động

Lương từ 7.000.000 - 9.000.000

Lương thưởng tháng 13 và được hưởng các chế độ theo luật lao động

Được đóng BHXH theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin