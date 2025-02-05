Tuyển Nhân viên Lễ tân Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng ...và 3 địa điểm khác, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

1. Thực hiện tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng mới theo phân công cho cá nhân

2. Tiếp đón, Tư vấn dịch vụ, lấy thông tin, hướng dẫn khi khách hàng đến làm dịch vụ tại cơ sở trước

và sau khi về

● Tiếp nhận thông tin khách hàng tiềm năng

● Phân tích và xác nhận chân dung khách hàng

● Trao đổi và tư vấn khách hàng

● Thực hiện các hoạt động chốt đơn

● Lên đơn, xếp lịch thực hiện dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng

3. Tiến hành thu tiền, theo dõi, thu hồi và thanh toán công nợ, đối soát doanh thu

4. Lưu trữ thông tin, tổng hợp báo cáo kinh doanh đối với các khách hàng do cá nhân thực hiện

5. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận, trưởng nhóm và công ty bao gồm

nhưng không giới hạn

6. Báo cáo công việc

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng thuyết phục và xây dựng niềm tin với khách hàng

Khả năng nói và tư duy logic

Cần cù, chịu khó, biết lắng nghe

Sử dụng thành thạo Word, Excel

Nắm kiến thức bán hàng trên các nền tảng MXH là một lợi thế

Ngoại hình khá, ưa nhìn

Tại Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập khởi điểm 12-20 triệu (Gồm Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng + Hoa hồng)

- Lương cứng 6.000.000Đ, thử việc tính 85% lương cơ bản

- Thưởng: Thưởng nóng, thưởng theo chiến dịch cá nhân/phòng ban,...

- Hoa hồng: Theo quy định của công ty

2. Phụ cấp:

- Phụ cấp xăng xe: 250.000Đ

- Free ăn trưa và bữa xế

3. Cơ hội phát triển

- Phát triển các kỹ năng tư vấn, đàm phán với khách hàng.

- Được đào tạo và hướng dẫn công việc bởi leader có chuyên môn cao.

- Học hỏi các kiến thức về kinh doanh, tâm lý khách hàng, trải nghiệm dịch vụ...

4. Khác:

- Môi trường làm việc năng động & thân thiện.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn trong và ngoài công ty.

- Làm việc trong môi trường top ngành với nhiều cơ hội phát triển.

- Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách của công ty

- Thời gian làm việc: 8h30-18h00 từ thứ 2 đến thứ 7 và 1 ngày chủ nhật đầu tháng. Nếu tháng có 5 chủ nhật thì sẽ làm 2 chủ nhật đầu tháng.

- 1 năm có 12 ngày phép, sinh nhật được nghỉ nửa ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim

