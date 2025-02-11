Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN EHG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cơ bản + hưởng tiền dịch vụ + TIP. Tham gia đóng các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN). Được đào tạo từ đầu có hưởng lương Được đào tạo các kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp (theo tiêu chuẩn quốc tế) Hỗ trợ bữa ăn theo ca Nghỉ 4 buổi/tháng và hưởng 12 ngày nghỉ phép/năm Thưởng tháng lương thứ 13. Và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty., Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân

Chào đón khách ngay khi khách đặt chân vào Spa và cám ơn khi khách ra về.

Sắp xếp chỗ ngồi và hướng dẫn quy trình, tư vấn cho khách vào làm dịch vụ.

Mời nước cho khách.

Nghe điện thoại, giải đáp thắc mắc của khách.

Làm các thủ tục thanh toán cho khách.

Làm các báo cáo theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn.

Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại Spa. Những ứng viên chưa có kinh nghiệm có thể đào tạo nếu thấy có sự phù hợp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN EHG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN EHG VIỆT NAM

