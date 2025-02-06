Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 260 Đường 3/2 Phường 12 quận 10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Tiếp nhận thông tin khách đến sử dụng dịch vụ tại cửa hàng

- Điều phối máy sửa chữa và máy cửa hàng (Điện thoại, máy tính, laptop...)

- Báo giá liên hệ khách hàng sửa máy (Điện thoại, máy tính, laptop....)

- Theo dõi, tiếp nhận yêu cầu của khách hàng

- Thời gian làm việc: Ca xoay Từ 08h00 – 15h00 ; 14h00 – 21h00

- Văn phòng làm việc: 260 Đường 3/2 Phường 12 quận 10

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 21-30 tuổi chiều cao >1m55

Trung thực, thân thiện, chủ động, có trách nhiệm trong công việc.

Được đào tạo chuyên môn nếu chưa có kinh nghiệm.

Tinh thần học hỏi, tìm tòi cập nhật kiến thức công nghệ mới.

Trung thực, trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc.

Giao tiếp rõ ràng, giọng nói dễ nghe.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: Từ 7tr - 12 triệu đồng.

Trong đó bao gồm:

Lương cơ bản

Phụ cấp

Và một số phụ cấp khác

Tham gia các chế độ BH

Nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

Làm việc tại công ty lớn Việt Nam, nhiều cơ hội thăng tiến sự nghiệp, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh của công ty.

Được đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc

Thưởng nóng theo năng lực và thưởng Lễ, Tết, sinh nhật.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên.

Du lịch nghỉ mát hàng năm.

Xét thưởng và nâng lương tùy theo năng lực hoặc định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin