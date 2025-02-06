Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 260 Đường 3/2 Phường 12 quận 10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Tiếp nhận thông tin khách đến sử dụng dịch vụ tại cửa hàng
- Điều phối máy sửa chữa và máy cửa hàng (Điện thoại, máy tính, laptop...)
- Báo giá liên hệ khách hàng sửa máy (Điện thoại, máy tính, laptop....)
- Theo dõi, tiếp nhận yêu cầu của khách hàng
- Thời gian làm việc: Ca xoay Từ 08h00 – 15h00 ; 14h00 – 21h00
- Văn phòng làm việc: 260 Đường 3/2 Phường 12 quận 10

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 21-30 tuổi chiều cao >1m55
Trung thực, thân thiện, chủ động, có trách nhiệm trong công việc.
Được đào tạo chuyên môn nếu chưa có kinh nghiệm.
Tinh thần học hỏi, tìm tòi cập nhật kiến thức công nghệ mới.
Trung thực, trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc.
Giao tiếp rõ ràng, giọng nói dễ nghe.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: Từ 7tr - 12 triệu đồng.
Trong đó bao gồm:
Lương cơ bản
Phụ cấp
Và một số phụ cấp khác
Tham gia các chế độ BH
Nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
Làm việc tại công ty lớn Việt Nam, nhiều cơ hội thăng tiến sự nghiệp, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh của công ty.
Được đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc
Thưởng nóng theo năng lực và thưởng Lễ, Tết, sinh nhật.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên.
Du lịch nghỉ mát hàng năm.
Xét thưởng và nâng lương tùy theo năng lực hoặc định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

