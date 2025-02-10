Tuyển Nhân viên Lễ tân CTCP Empire Holding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp đón khách hàng

- Là người tiếp xúc, chào đón khách hàng đến spa.

- Mời khách hàng ngồi ghế nghỉ ngơi, phục vụ trà, mứt.

- Lấy thông tin của khách hàng như: Họ tên, SĐT.

- Nhân viên sẽ tổng hợp tất cả thông tin trước đó của khách hàng rồi tiến hành bước xử lý tiếp theo.

- Lưu ý nhận diện khách quen, khách VIP để phục vụ dịch vụ phù hợp.

Giới thiệu spa, tư vấn và bán dịch vụ, vật phẩm Spa cho khách hàng

- Giới thiệu tổng quan cho khách hàng về tất cả dịch vụ và các chương trình khuyến mãi,...

- Hỏi thăm, trò chuyện để nắm bắt nhu cầu của khách hàng và đưa ra tư vấn phù hợp.

- Hướng dẫn khách hàng quy trình sử dụng dịch vụ của Spa.

- Giải đáp các câu hỏi của khách hàng về dịch vụ tại Spa.

- Tạo mối quan hệ giữa khách hàng với các bộ phận khác trong Spa.

- Thường xuyên kết nối với KH qua mạng xã hội để gửi chương trình ưu đãi, khuyến mãi của Spa.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

–Nữ, 18 - 27 tuổi, tốt nghiệp THPT trở lên, sẵn lòng học hỏi và phát triển.

Tiếng Anh giao tiếp tốt. (80% là khách nước ngoài)

Ưu tiên sinh viên mới ra trường hoặc sinh viên năm 3,4 có thể làm parttime.

Tại CTCP Empire Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương CB + Phụ cấp + Hoa hồng (Membership, Product)

Lễ tân Fulltime kí HĐLĐ chính thức sau 2 tháng thử việc và được Tham gia BHXH theo quy định.

Môi trường trẻ trung, thân thiện với cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn.

Được đào tạo các nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Empire Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin