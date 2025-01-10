Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN AZUMAYA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN AZUMAYA
- Hồ Chí Minh: Thái Văn Lung, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Chào đón và giúp đỡ khách hàng thân thiện, nhiệt tình
- Nghe nhận, chuyển điện thoại, ghi lại lời nhắn
- Giới thiệu, nhận và giữ phòng & các dịch vụ của khách sạn
- Thu ngân, báo cáo thu chi mỗi ngày
- Báo cáo & giải quyết than phiền của khách hàng dưới sự hướng dẫn của Ban Quản lý
- Thu thập ý kiến khách hàng & báo cáo cho Ban Quản Lý
- Các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của CEO & Ban Quản Lý
- Hỗ trợ các chi nhánh khác khi cần (theo yêu cầu của Ban Quản lý & phát sinh của công việc).
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Tác phong lịch sự, điền đạm, tươi tắn
- Có nguyện vọng làm việc lâu dài tại Công ty, có tinh thần cầu tiến
- Chăm chỉ, cẩn thận , có khả năng ghi nhớ
- Có khả năng làm việc độc lập, tự chủ, trách nhiệm, bảo mật
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN AZUMAYA Thì Được Hưởng Những Gì
+ Phụ cấp cơm: (30,000VND/ ngày)
+ Phụ cấp xăng xe: (300,000VNĐ/ tháng)
+ Phụ cấp chuyên cần: (200,000VND/ tháng nếu làm trọn tháng không vi phạm quy định công ty)
+ Phụ cấp gửi xe: Công ty đăng ký gửi xe 200,000 VNĐ/ tháng (hoặc nếu không đi xe phụ cấp 7,000 VNĐ/ ngày công)
- Thưởng đánh giá hàng tháng sau thử việc: 100,000 VND - 800,000 VND/ tháng
- Làm việc xoay ca: 06h00 - 14h00 ; 14h00 – 22h00 ; 22h-06h00
- Ngày nghỉ: Một ngày/ tuần
- Được nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước (11 ngày/ năm)
- Ngày nghỉ phép: sau 2 tháng thử việc sẽ có 12 ngày phép/ năm (nếu có tham gia bảo hiểm)
- Chế độ BHXH & BHYT
- Xét tăng lương, thưởng tết hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN AZUMAYA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
