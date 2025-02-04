Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH ODYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 65 - 67 - 69 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Thực hiên hiệu quả các thủ tục nhận phòng, trả phòng cho khách với thái độ phục vụ thân thiện. lịch sự, Nhận các yêu cầu của khách hàng từ lúc nhận phòng, trả phòng và trong suốt quá trình khách ở khách sạn.

• Đặc biệt quan tâm tới các khách hàng VIP, khách các công ty.

• Chào hỏi khách với thái độ thân thiện, niềm nở, lịch sự, với tinh thần học hỏi và sử dụng tên khách thường xuyên.

• Các thông tin hồ sơ khách hàng được cập nhật đầy đủ trên hệ thống phần mềm.

• Nhận điện thoại tuân theo tiêu chuẩn của khách sạn.

• Luôn giữ gìn khu vực làm việc ngăn nắp sạch sẽ, sẵn sàng cho mục đích làm việc.

• Cảnh giác với các trường hợp khả nghi, tình huống bất thường, phải báo ngay cho nhân viên an ninh, giám đốc lễ tân, hoặc giám đốc khách sạn.

• Ghi nhận các phàn nàn , hiểu lầm của khách hàng và tìm cách giải quyết sớm nhất có thể, hoặc báo cho FOM có phương án giải quyết. Ghi lại trong sổ nhật ký, để tiện theo dõi và thực hiện.

• Duy trì mối quan hệ làm việc tốt trong bộ phận FO và các bộ phận khác trong khách sạn.

• Hiểu biết các kiến thức về các khách sạn trong tập đoàn, phòng cháy & các trường hợp khẩn cấp và sổ tay nhân viên.

• Có kiến thức về tiêu chuẩn phục vụ khách hàng.

• Luôn dùng tên khách trong giao tiếp nếu có thể.

• Theo sự phân công của quản lý hoặc giám sát.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan.

• Có kinh nghiệm đã từng làm vị trí lễ tân khách sạn tối thiểu 01 năm ở các khách sạn quy mô từ 40-50 phòng trở lên

• Làm việc theo ca làm được phân công

• Giao tiếp Tiếng Anh tốt

• Sẵn sàng làm việc chăm chỉ, thái độ trung thực.

• Độ tuổi dưới 30 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH ODYS Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: Thỏa thuận theo năng lực

• Môi trường làm việc thân thiện, nhiều cơ hội để thể hiện năng lực bản thân, hòa đồng

• Ký hợp đồng chính thức và tham gia đầy đủ chế độ BHYT, BHXH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ODYS

