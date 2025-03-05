Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH The Alcove Library Hotel - Chi nhánh Đà Nẵng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty TNHH The Alcove Library Hotel - Chi nhánh Đà Nẵng
Mức lương
3 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 133A
- 133B Nguyễn Đình Chính, Phường 08, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 3 - 9 Triệu
Hỗ trợ khách lưu giữ hành lý hoặc lưu giữ hành lý khách để lại khách sạn.
Gửi báo cáo của bộ phận Lễ tân hàng ngày.
Hỗ trợ các công việc theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 3 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ/Kinh nghiệm:
Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc Đại học
Tiếng Anh giao tiếp tự tin
Kỹ năng:
Năng động, hướng ngoại và luôn nở nụ cười với mọi người
Có trách nhiệm, trung thực và kiên định trong công việc
Cẩn thận, kỷ luật tốt
Tại Công ty TNHH The Alcove Library Hotel - Chi nhánh Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc theo ca 8 tiếng/ngày (Ca 1: 6h-14h, Ca 2: 14h-22h, Ca 3: 22h-6h)
Mức lương thời vụ theo giờ: 25k/h, hỗ trợ phí gửi xe và cơm theo ca
Mức lương nhân viên chính thức từ 8tr++, được đóng bhxh, nhận svc,…
Hỗ trợ dấu mộc cho thực tập sinh
Có cơ hội được đào tạo và phát triển cũng chuỗi khách sạn quản lý bởi The Alcove Management
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH The Alcove Library Hotel - Chi nhánh Đà Nẵng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI