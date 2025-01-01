Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà UOA Tower, Quận 7, Quận 7

Phối hợp với công ty để thực hiện tốt công việc tiếp đón, chịu trách nhiệm tiếp đón và hướng dẫn khách cũng như nhân viên.

Chịu trách nhiệm về công tác hành chính hậu cần tại khu vực tầng, duy trì môi trường làm việc tốt,bảo vệ môi trường và công tác vệ sinh tại khu vực.

Chịu trách nhiệm về việc kiểm kê, lưu kho, phân phối, đăng ký các vật phẩm làm việc và nhu yếu phẩm hàng ngày.

Chịu trách nhiệm quản lý và đối soát bưu phẩm; quản lý việc kiểm kê và lựa chọn nước uống và đồ ăn nhẹ của công ty; chịu trách nhiệm tiếp đón phỏng vấn nhân viên, các công việc nhập - xuất và chấm công.

Hỗ trợ tổ chức các hoạt động hàng ngày của công ty và thực hiện tốt công tác tuyên truyền nội bộ.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty Trung Quốc.

Bắt buộc biết tiếng Trung (Chấp nhận các bạn tốt nghiệp các nghành tiếng trung).

Thành thạo sử dụng Excel, Word và các phần mềm làm việc khác.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính nhân sự, thư ký và quản lý tài sản.

Tại CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của luật lao động.

Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.

Tham gia các hoạt động team-building của công ty.

Được đào tạo chuyên môn nâng cao.

Nhận đủ lương trong thời gian thử việc.

