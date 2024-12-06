Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 Bis Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân

Trực điện thoại: tiếp nhận cuộc gọi đến và chuyển line điện thoại đến các bộ phận/ phòng ban.

Tiếp đón/ Hướng dẫn khách ra - vào tòa nhà.

Theo dõi việc gửi và nhận thư/văn bản.

Phụ trách đặt & làm hồ sơ thanh toán hoa tươi/ văn phòng phẩm/ khách sạn cho nhân viên công ty đi công tác.

Các công việc hành chính khác theo sự phân công của CBQL trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

• Ứng viên Nữ, ngoại hình sáng/ ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, hoạt bát, nhanh nhẹn.

• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí Lễ Tân.

Quyền Lợi Được Hưởng

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Tham gia các hoạt động của công ty

Thưởng Lễ Tết, chính sách hiếu hỉ, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, tang chế,...

Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động

Các phụ cấp khác theo quy định của công ty

Có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và các chế độ phúc lợi khác

