Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 39 Bis Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Trực điện thoại: tiếp nhận cuộc gọi đến và chuyển line điện thoại đến các bộ phận/ phòng ban.
Tiếp đón/ Hướng dẫn khách ra - vào tòa nhà.
Theo dõi việc gửi và nhận thư/văn bản.
Phụ trách đặt & làm hồ sơ thanh toán hoa tươi/ văn phòng phẩm/ khách sạn cho nhân viên công ty đi công tác.
Các công việc hành chính khác theo sự phân công của CBQL trực tiếp.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ứng viên Nữ, ngoại hình sáng/ ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, hoạt bát, nhanh nhẹn.
• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí Lễ Tân.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Tham gia các hoạt động của công ty
Thưởng Lễ Tết, chính sách hiếu hỉ, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, tang chế,...
Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động
Các phụ cấp khác theo quy định của công ty
Có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và các chế độ phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
