Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH TMDV ĐỨC HẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY TNHH TMDV ĐỨC HẬU
- Hồ Chí Minh: 320 Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Trực khu vực lễ tân phòng Tổng Giám đốc, quản lý vệ sinh khu vực quầy trực (đèn, máy lạnh và các trang thiết bị);
Tiếp đón khách hàng, đối tác, hỏi thăm thông tin lịch hẹn báo cho người phụ trách và hướng dẫn khách. Phục vụ trà nước và hướng dẫn khi có khách hàng đến liên hệ;
Quản lý khu vực phòng Tổng Giám đốc như chuẩn bị trà nước, máy lạnh,...;
Tiếp nhận hồ sơ, công văn, giấy tờ, các báo cáo gửi đến cho Tổng Giám đốc. Trình ký hồ sơ, công văn của Tổng Giám đốc đến các bộ phận liên quan;
Lưu trữ, sắp xếp hồ sơ, tài liệu, công văn;
Các công việc khác theo sự quản lý của Tổng Giám đốc;
Hỗ trợ Phòng nhân sự trong công tác tổ chức sự kiện, party công ty;
Hỗ trợ một số công việc hành chính (khi cần thiết) theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo và TP.HCNS.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm;
Ngoại hình sáng là một lợi thế, chiều cao từ 1m60 trở lên;
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xây dựng mối quan hệ tốt;
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, siêng năng.
Tại CÔNG TY TNHH TMDV ĐỨC HẬU Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo nghiệp vụ cần thiết phục vụ cho công việc;
Xét thưởng và tăng lương xứng đáng theo năng lực;
Cơ hội thăng tiến cho những nhân sự tâm huyết, năng lực chuyên môn tốt và mong muốn gắn bó cùng phát triển sự nghiệp bền vững với sự lớn mạnh của Công ty;
Phúc lợi: Được đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định của Bộ Luật lao động;
Nghỉ lễ, tết theo quy định Bộ Luật Lao động hiện hành và Quy định Công ty;
Teambuilding du lịch hàng năm theo chế độ công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV ĐỨC HẬU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
