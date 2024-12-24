Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Nhân viên Lễ tân

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 402 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TPHCM, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng, hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty.
Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu.
Tiếp nhận và xử lý thông tin, thư từ, điện thoại.
Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp, sự kiện.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Làm việc với các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Quản lý VPP, đồng phục,...
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc hành chính văn phòng từ 1 năm.
Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng sắp xếp công việc tốt, quản lý thời gian hiệu quả.
Có khả năng xử lý tình huống tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận. TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

