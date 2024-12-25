Tuyển Nhân viên Lễ tân HỘ KINH DOANH KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO TUỆ TỰ TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

- Tiếp nhận , hướng dẫn khách ăn lẩu chay

- Thực hiện thanh toán các giao dịch của khách hàng.

- Thực hiện việc xuất hóa đơn/ phiếu thu các giao dịch hóa đơn bán hàng

- Làm báo cáo quỹ bán hàng cuối mỗi ca làm việc

- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo theo yêu cầu công ty

- Có kinh nghiệm lễ tân nhà hàng

- Ưu tiên nữ, ngoại hình khá, chiều cao từ 1m58 trở lên

- Giao tiếp tốt, biết kiến thức Phật pháp là 1 lợi thế.

- Độ tuổi dưới 35

Tại HỘ KINH DOANH KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO TUỆ TỰ TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 6-7 triệu/ tháng

- Thời gian làm việc từ 17h đến 22h

- Tháng được nghỉ 2 ngày

- Được thưởng chuyên cần, hoàn thành công việc

- Được làm thiện pháp từ thiện.

- Môi trường làm việc trong không gian nghệ thuật Phật giáo, an yên, thư thái.

