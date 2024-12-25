Tuyển Nhân viên Lễ tân HỘ KINH DOANH KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO TUỆ TỰ TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại HỘ KINH DOANH KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO TUỆ TỰ TÂM
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
- Tiếp nhận , hướng dẫn khách ăn lẩu chay
- Thực hiện thanh toán các giao dịch của khách hàng.
- Thực hiện việc xuất hóa đơn/ phiếu thu các giao dịch hóa đơn bán hàng
- Làm báo cáo quỹ bán hàng cuối mỗi ca làm việc
- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo theo yêu cầu công ty
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm lễ tân nhà hàng
- Ưu tiên nữ, ngoại hình khá, chiều cao từ 1m58 trở lên
- Giao tiếp tốt, biết kiến thức Phật pháp là 1 lợi thế.
- Độ tuổi dưới 35
Tại HỘ KINH DOANH KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO TUỆ TỰ TÂM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập 6-7 triệu/ tháng
- Thời gian làm việc từ 17h đến 22h
- Tháng được nghỉ 2 ngày
- Được thưởng chuyên cần, hoàn thành công việc
- Được làm thiện pháp từ thiện.
- Môi trường làm việc trong không gian nghệ thuật Phật giáo, an yên, thư thái.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO TUỆ TỰ TÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
