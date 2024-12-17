Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc

Đón tiếp khách

Tư vấn, giới thiệu combo spa cho khách.

Quản lý spa khi có lượng khách nhiều vào. (Có nhân viên vệ sinh riêng, lễ tân cần sắp xếp, giám sát vệ sinh).

Thời gian làm việc: 9h đến 15h, từ thứ 2- Chủ Nhật + 1 tháng nghỉ được nghỉ 2 ngày (vui lòng báo trước với quan lí để sắp xếp lịch)

Hỗ trợ đăng tin cho Spa không phải nhân viên của Lanbena.

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, cởi mở. Thích giao tiếp.

- Phải biết tiếng PHỔ THÔNG (Tiếng Trung)

- Ngoại hình sáng

Tại CÔNG TY TNHH LANBENA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8,000,000VNĐ/tháng/ ca

Hoặc là 10:00 -21:00 từ 13tr-15tr (ca full)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.

Các phúc lợi khác: nghỉ phép, du lịch, teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LANBENA

