Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH LANBENA
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH LANBENA

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY TNHH LANBENA

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nguyễn Thái Học (Gần Cầu Ông Lãnh), Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Đón tiếp khách
Tư vấn, giới thiệu combo spa cho khách.
Quản lý spa khi có lượng khách nhiều vào. (Có nhân viên vệ sinh riêng, lễ tân cần sắp xếp, giám sát vệ sinh).
Thời gian làm việc: 9h đến 15h, từ thứ 2- Chủ Nhật + 1 tháng nghỉ được nghỉ 2 ngày (vui lòng báo trước với quan lí để sắp xếp lịch)
Hỗ trợ đăng tin cho Spa không phải nhân viên của Lanbena.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, cởi mở. Thích giao tiếp.
- Phải biết tiếng PHỔ THÔNG (Tiếng Trung)
- Ngoại hình sáng

Tại CÔNG TY TNHH LANBENA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8,000,000VNĐ/tháng/ ca
Hoặc là 10:00 -21:00 từ 13tr-15tr (ca full)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.
Các phúc lợi khác: nghỉ phép, du lịch, teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LANBENA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LANBENA

CÔNG TY TNHH LANBENA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 154A Tran Quang Khai, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

