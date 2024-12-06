Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH SAIGON VENUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SAIGON VENUS
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2025
Nhân viên Lễ tân

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 702/2 SƯ VẠN HẠNH, PHƯỜNG 12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chủ động đón tiếp khách hàng khi đến Phòng khám sử dụng dịch vụ
- Trực điện thoại ( đặt lịch hẹn, tư vấn các dịch vụ của Phòng khám cho khách hàng )
- Nắm vững các dịch vụ, giá dịch vụ , chương trình khuyến mãi của Phòng Khám để giới thiệu đến khách hàng
- Nhận công văn đến ( Thư từ, Hợp đồng, Hồ Sơ các loại...) từ bên ngoài chuyển đến cho cá nhân, Phòng ban trong TMV
- Tiếp nhận khách hàng, phân loại khách hàng đến tư vấn, tái khám hoặc cắt chỉ.
- Thực hiện công việc theo sự phân công quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ trung cấp trở lên các ngành nghề Lễ Tân, tư vấn
- Giao tiếp tôt
- Có kỹ năng làm việc nhóm
- Có kỷ năng livetream, tư vấn giời thiệu dịch vụ sản phẩm
- Giới tính: Nam
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí thẩm mỹ, lễ tân , nha khoa ....
- Trung thực, nhiệt tình trong công việc
- Ngoại hình dễ nhìn, cao từ 1m6 trở lên
- Ưu tiên tuyển Nam.

Tại CÔNG TY TNHH SAIGON VENUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo thỏa thuận
- Nghỉ phép/lễ/tết theo quy định Nhà nước.
- Hưởng các chế độ: sinh nhật, du lịch, tất niên, ...
- Thưởng lễ, tết đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAIGON VENUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 702/2 Sư Vạn Hạnh Phường 12 Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

