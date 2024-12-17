Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Nhân viên Lễ tân

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 46

- 48 Tạ Hiện

- Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Đón tiếp Khách và hướng dẫn Khách đến công ty.
Trực tiếp quản lý về chuyên cần, tác phong, trang phục, văn hóa công ty.
Nhận, gửi thư, công văn đến – đi, bưu phẩm, hồ sơ tài liệu,hợp đồng ....theo quy trình công ty.
Quản lý trang thiết bị tại văn phòng: máy in, máy fax, điện thoại, thiết bị điện v.v.. Đề xuất thay thế, sửa chữa khi có nhu cầu.
Phối hợp với IT công tác quản lý/kiểm kê tài sản (máy móc, trang thiết bị ...)
Trực tiếp quản lý đội bảo vệ, lao công về công tác an ninh an toàn, vệ sinh môi trường.
Chuẩn bị phòng họp, dọn dẹp phòng họp sau khi họp xong.
Mua sắm văn phòng phẩm, trà bánh, hoa quả, đồ cúng (vào ngày Mùng 1 và ngày rằm).
Mua & phát thẻ điện thoại.
Đặt vé máy bay/ tàu xe/ khách sạn.
Cấp phát, theo dõi xăng xe cho tài xế. Phối hợp với bộ phận điều phối xe, sắp xếp xe cho VP VT.
Làm các thủ tục thanh toán chi phí hành chính tại văn phòng.
Phối hợp tổ chức các sự kiện của công ty: Hội họp, tiệc công ty, teambuilding, nghỉ mát hàng năm.
Các công việc hành chính khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cao đẳng/ Đại học
Trình độ chuyên môn: Văn thư, lễ tân, hành chính văn phòng
Kinh nghiệm làm việc: 01 năm tại vị trí tương đương.
Tiếng Anh: cơ bản
Khả năng sắp xếp công việc
Kỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng giao tiếp
Ngoại hình sáng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, lao động...
Được mua bảo hiểm PVI, gói khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm, thưởng 8/3, 30/4-1/5, 2/9,...
Hỗ trợ 50% bảo hiểm PVI cho người thân Cán bộ nhân viên công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hoà đồng, nhiều cơ hội phát triển, được đào tạo, nâng cao tay nghề thường xuyên.
Tính phụ cấp công trường đầy đủ
Lương tháng 13 và thưởng cuối năm (tuỳ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty)
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 15 Lê Quang Định, P. 9, TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

