Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 46 - 48 Tạ Hiện - Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Đón tiếp Khách và hướng dẫn Khách đến công ty.

Trực tiếp quản lý về chuyên cần, tác phong, trang phục, văn hóa công ty.

Nhận, gửi thư, công văn đến – đi, bưu phẩm, hồ sơ tài liệu,hợp đồng ....theo quy trình công ty.

Quản lý trang thiết bị tại văn phòng: máy in, máy fax, điện thoại, thiết bị điện v.v.. Đề xuất thay thế, sửa chữa khi có nhu cầu.

Phối hợp với IT công tác quản lý/kiểm kê tài sản (máy móc, trang thiết bị ...)

Trực tiếp quản lý đội bảo vệ, lao công về công tác an ninh an toàn, vệ sinh môi trường.

Chuẩn bị phòng họp, dọn dẹp phòng họp sau khi họp xong.

Mua sắm văn phòng phẩm, trà bánh, hoa quả, đồ cúng (vào ngày Mùng 1 và ngày rằm).

Mua & phát thẻ điện thoại.

Đặt vé máy bay/ tàu xe/ khách sạn.

Cấp phát, theo dõi xăng xe cho tài xế. Phối hợp với bộ phận điều phối xe, sắp xếp xe cho VP VT.

Làm các thủ tục thanh toán chi phí hành chính tại văn phòng.

Phối hợp tổ chức các sự kiện của công ty: Hội họp, tiệc công ty, teambuilding, nghỉ mát hàng năm.

Các công việc hành chính khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cao đẳng/ Đại học

Trình độ chuyên môn: Văn thư, lễ tân, hành chính văn phòng

Kinh nghiệm làm việc: 01 năm tại vị trí tương đương.

Tiếng Anh: cơ bản

Khả năng sắp xếp công việc

Kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng giao tiếp

Ngoại hình sáng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, lao động...

Được mua bảo hiểm PVI, gói khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm, thưởng 8/3, 30/4-1/5, 2/9,...

Hỗ trợ 50% bảo hiểm PVI cho người thân Cán bộ nhân viên công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hoà đồng, nhiều cơ hội phát triển, được đào tạo, nâng cao tay nghề thường xuyên.

Tính phụ cấp công trường đầy đủ

Lương tháng 13 và thưởng cuối năm (tuỳ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty)

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.