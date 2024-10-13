Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đón tiếp các khách hàng hoặc đối tác trực tiếp tại văn phòng bán hàng. Hỗ trợ giải đáp các vấn đề cho khách hàng như: tìm người cần liên hệ, vị trí các phòng hoặc nhà mẫu, các thông tin liên quan đến việc kinh doanh của dự án, v.v. Nhận các cuộc gọi, email hoặc tin nhắn của khách hàng qua các kênh trực tuyến. Lưu giữ thông tin liên quan đến khách hàng và đối tác nếu cần như: họ tên, chứng minh nhân dân, lời nhắn, v.v. Liên hệ hoặc phối hợp với các nhân viên kinh doanh, phòng ban khác để xử lý các đầu việc được hiệu quả. Tiếp đón và mời trà, nước cho khách hàng trong quá trình khách hàng vừa đến Đảm bảo thẩm mỹ của sảnh hoặc quầy đón tiếp luôn sạch sẽ và gọn gàng. Xử lý các nhiệm vụ khác khi được cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc Đại học Kinh nghiệm: Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí. Biết và sử dụng được vi tính Word, Exel... Năng động, nhanh nhẹn. Sẵn sàng công tác xa nhà; Kỹ năng xử lý tình huống tốt. Hình thức ưa nhìn, duyên dáng

Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Tổng thu nhập từ 8.000.000 đến 12.000.000 / tháng

+ Lương tháng 13

+ Đóng BHXH đầy đủ ngay sau thời gian thử việc

+ Du lịch, teambuilding hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.