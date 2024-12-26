Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP

Nhân viên Lễ tân

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 36, đường số 14, KDC Him Lam, Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Chào đón và hỗ trợ khách hàng:
Đón tiếp khách hàng với thái độ chuyên nghiệp và thân thiện, hỗ trợ khách check-in/check-out.
Tư vấn các dịch vụ, gói tập, lịch trình và ưu đãi phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Đảm bảo khách hàng có trải nghiệm hài lòng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.
Quản lý dữ liệu và chăm sóc khách hàng:
Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống, theo dõi và nhắc nhở về lịch tập hoặc thời hạn gói tập.
Xử lý các yêu cầu, thắc mắc hoặc phản hồi từ khách hàng một cách kịp thời và hiệu quả.
Xây dựng mối quan hệ thân thiết, tạo động lực để khách hàng duy trì thói quen tập luyện.
Theo dõi và hỗ trợ vận hành cơ sở:
Đảm bảo khu vực lễ tân và phòng tập luôn gọn gàng, sạch sẽ, đầy đủ trang thiết bị.
Kiểm tra và báo cáo tình trạng thiết bị, cơ sở vật chất, đảm bảo mọi thứ vận hành ổn định.
Hỗ trợ điều phối lịch trình của huấn luyện viên, phòng tập và các hoạt động tại cơ sở.
Thực hiện công việc hành chính và bán hàng:
Xử lý các công việc thu ngân như thanh toán dịch vụ, xuất hóa đơn, và theo dõi doanh thu hàng ngày.
Tư vấn, thuyết phục khách hàng mua thêm hoặc gia hạn các gói tập luyện.
Lập báo cáo tổng hợp về hoạt động kinh doanh và tình hình khách hàng tại cơ sở.
Hỗ trợ hoạt động marketing:
Tham gia vào các hoạt động quảng bá và phát triển hình ảnh của phòng tập.
Đăng tải nội dung lên các kênh truyền thông và cập nhật thông tin mới về chương trình, dịch vụ.
Đề xuất các ý tưởng thu hút khách hàng, gia tăng tỷ lệ chuyển đổi từ khách tiềm năng.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tự tin, phong thái chuyên nghiệp.
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành quản trị, dịch vụ, kinh doanh hoặc liên quan.
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng tốt.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực lễ tân, kinh doanh, hoặc fitness/wellness là một lợi thế.
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel), ưu tiên biết sử dụng phần mềm quản lý khách hàng.
Tỉ mỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập.
Khả năng giải quyết tình huống linh hoạt, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + thưởng hiệu suất theo doanh số và kết quả làm việc.
Được tham gia miễn phí hoặc ưu đãi các gói tập luyện Pilates tại cơ sở.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Được đào tạo kỹ năng và phát triển kiến thức chuyên môn trong ngành fitness.
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: KDC, 36 Đường Số 14, Khu đô thị Him Lam, Quận 7, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-le-tan-thu-nhap-6-8-trieu-tai-ho-chi-minh-job273048
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH IMA HAIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 1 ngày để ứng tuyển 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Hạn nộp: 13/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE) làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Hạn nộp: 11/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH IMA HAIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 1 ngày để ứng tuyển 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Hạn nộp: 13/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE) làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Hạn nộp: 11/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH TMDV ĐỨC HẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH TMDV ĐỨC HẬU
7.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Vinhomes Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH SAIGON VENUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SAIGON VENUS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Profit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Profit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH KN Cam Ranh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH KN Cam Ranh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Nha Khoa Thiên Thanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu Nha Khoa Thiên Thanh
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH LANBENA
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH SEN WELLNESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH SEN WELLNESS
6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SABAY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SABAY HOME
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần WBO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty Cổ phần WBO
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH VIỆN NHA KHOA THẨM MỸ ANH DENTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH VIỆN NHA KHOA THẨM MỸ ANH DENTAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân HỘ KINH DOANH KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO TUỆ TỰ TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu HỘ KINH DOANH KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO TUỆ TỰ TÂM
6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM)
10 - 13.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đại Viễn Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đại Viễn Dương
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty CP đầu tư & phát triển BĐS Phương Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty CP đầu tư & phát triển BĐS Phương Đông
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Vinhomes Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm