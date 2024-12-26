Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 36, đường số 14, KDC Him Lam, Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Chào đón và hỗ trợ khách hàng:

Đón tiếp khách hàng với thái độ chuyên nghiệp và thân thiện, hỗ trợ khách check-in/check-out.

Tư vấn các dịch vụ, gói tập, lịch trình và ưu đãi phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Đảm bảo khách hàng có trải nghiệm hài lòng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Quản lý dữ liệu và chăm sóc khách hàng:

Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống, theo dõi và nhắc nhở về lịch tập hoặc thời hạn gói tập.

Xử lý các yêu cầu, thắc mắc hoặc phản hồi từ khách hàng một cách kịp thời và hiệu quả.

Xây dựng mối quan hệ thân thiết, tạo động lực để khách hàng duy trì thói quen tập luyện.

Theo dõi và hỗ trợ vận hành cơ sở:

Đảm bảo khu vực lễ tân và phòng tập luôn gọn gàng, sạch sẽ, đầy đủ trang thiết bị.

Kiểm tra và báo cáo tình trạng thiết bị, cơ sở vật chất, đảm bảo mọi thứ vận hành ổn định.

Hỗ trợ điều phối lịch trình của huấn luyện viên, phòng tập và các hoạt động tại cơ sở.

Thực hiện công việc hành chính và bán hàng:

Xử lý các công việc thu ngân như thanh toán dịch vụ, xuất hóa đơn, và theo dõi doanh thu hàng ngày.

Tư vấn, thuyết phục khách hàng mua thêm hoặc gia hạn các gói tập luyện.

Lập báo cáo tổng hợp về hoạt động kinh doanh và tình hình khách hàng tại cơ sở.

Hỗ trợ hoạt động marketing:

Tham gia vào các hoạt động quảng bá và phát triển hình ảnh của phòng tập.

Đăng tải nội dung lên các kênh truyền thông và cập nhật thông tin mới về chương trình, dịch vụ.

Đề xuất các ý tưởng thu hút khách hàng, gia tăng tỷ lệ chuyển đổi từ khách tiềm năng.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tự tin, phong thái chuyên nghiệp.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành quản trị, dịch vụ, kinh doanh hoặc liên quan.

Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng tốt.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực lễ tân, kinh doanh, hoặc fitness/wellness là một lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel), ưu tiên biết sử dụng phần mềm quản lý khách hàng.

Tỉ mỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập.

Khả năng giải quyết tình huống linh hoạt, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + thưởng hiệu suất theo doanh số và kết quả làm việc.

Được tham gia miễn phí hoặc ưu đãi các gói tập luyện Pilates tại cơ sở.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Được đào tạo kỹ năng và phát triển kiến thức chuyên môn trong ngành fitness.

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin