Tuyển Nhân viên Lễ tân Nha Khoa Thiên Thanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 763 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Từ 8 Triệu

• Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng, nội bộ, đối tác... qua Hotline và xử lý trong phạm vi hoặc chuyển giao cho bộ phận liên quan.

• Đón tiếp – tư vấn – hướng dẫn khách hàng các quy trình trước và sau khi sử dụng dịch vụ.

• Phối hợp các đơn vị cung cấp dịch vụ và phòng ban nghiệp vụ nội bộ giải quyết các vấn đề liên quan complaint của khách hàng

• Sắp xếp lịch hẹn và theo dõi tiến độ sử dụng dịch vụ của khách hàng

• Tạo mới – Cập nhật – Lưu trữ - Quản lý hồ sơ khách hàng

• Chủ động tìm hiểu, đưa ra đề xuất, giải pháp trong phạm vi chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

• Thực hiện công việc theo yêu cầu, hướng dẫn từ cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm lễ tân nha khoa 01 năm.

• Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

• Có tính cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc. Kỹ năng giải quyết xung đột, xử lý tình huống và khả năng thích nghi nhanh trong công việc

• Có kỹ năng tư vấn, giao tiếp tốt, làm việc Teamwork, kỹ năng sắp xếp và phân tích thông tin chính xác. Ý thức kỷ luật, chủ động và trung thực luôn được đề cao khi xem xét tuyển dụng.

• Tin học văn phòng tốt (Word, Excel, PP..). Khả năng tổng hợp thông tin, phân tích và lập báo cáo súc tích. Thi hành nhiệm vụ đúng quy định và đạt hiệu quả yêu cầu.

• Sử dụng tiếng Anh mức độ giao tiếp khá trở lên.

Tại Nha Khoa Thiên Thanh Thì Được Hưởng Những Gì

• Chương trình thưởng và du lịch thường xuyên đảm bảo đời sống vật chất, đời sống tinh thần cho nhân sự nha khoa.

• Nha Khoa luôn coi trọng người tài, nhân sự có năng lực, đạo đức tốt và thiện chí đóng góp xây dựng cho sự phát triển của công ty Ban Lãnh Đạo sẽ có những chính sách đặc biệt.

• Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, và khả năng học hỏi phát triển bản thân cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nha Khoa Thiên Thanh

