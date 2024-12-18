Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH SEN WELLNESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

CÔNG TY TNHH SEN WELLNESS
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY TNHH SEN WELLNESS

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

- Chủ động chào đón khách hàng và giới thiệu các chương trình khi khách đến khu vực quầy check in - check out đúng quy định
- Khai báo lưu trú
- Báo giá phòng v Tour khi có yêu cầu
- Hỗ trợ khách book xe, tour v dịch vụ ăn uống
- Xin feed back khi khách check out
- Kết toán theo ca, theo ngày, theo tháng.
- Báo cáo thu/ chi theo ca, theo ngày, theo tháng.
- Đảm bảo tính chính xác của giao dịch.
- Phối hợp với bộ phận kế toán để hoàn tất số liệu.
- Các công việc chuyên môn khác được yêu cầu.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh lưu loát.
- Ngoại hình, tác phong chuyên nghiệp.
- Làm việc theo ca 8 giờ/ngày.
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn, lữ hành, Hospitality.

Tại CÔNG TY TNHH SEN WELLNESS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn
- Lương + Tip+ Bonus
- Bảo hiểm
- Xây dựng các mối quan hệ bền vững với Khách hàng VIP.
- Được đào tạo trong suốt quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEN WELLNESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SEN WELLNESS

CÔNG TY TNHH SEN WELLNESS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 59 Đường 18, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

