Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH SEN WELLNESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

- Chủ động chào đón khách hàng và giới thiệu các chương trình khi khách đến khu vực quầy check in - check out đúng quy định

- Khai báo lưu trú

- Báo giá phòng v Tour khi có yêu cầu

- Hỗ trợ khách book xe, tour v dịch vụ ăn uống

- Xin feed back khi khách check out

- Kết toán theo ca, theo ngày, theo tháng.

- Báo cáo thu/ chi theo ca, theo ngày, theo tháng.

- Đảm bảo tính chính xác của giao dịch.

- Phối hợp với bộ phận kế toán để hoàn tất số liệu.

- Các công việc chuyên môn khác được yêu cầu.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh lưu loát.

- Ngoại hình, tác phong chuyên nghiệp.

- Làm việc theo ca 8 giờ/ngày.

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn, lữ hành, Hospitality.

Tại CÔNG TY TNHH SEN WELLNESS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn

- Lương + Tip+ Bonus

- Bảo hiểm

- Xây dựng các mối quan hệ bền vững với Khách hàng VIP.

- Được đào tạo trong suốt quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEN WELLNESS

