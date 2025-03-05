Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI
Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 76 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Tiếp đón khách hàng check in/ Check out
Tư vấn dịch vụ phù hợp cho khách hàng lựa chọn
Đưa phiếu thông tin cho khách điền thông tin và lựa chọn tinh dầu
Giới thiệu và bán các gói combo gói thẻ ưu đãi (10%)
Xin feedback khách hàng sau khi sử dụng xong dịch vụ của Fuji
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ từ 18-30 tuổi
Tiếng Hàn giao tiếp (bắt buộc)
CV ứng viên có ảnh
Ngoại hình dễ nhìn, nhanh nhẹn
Có khát vọng thăng tiến, gắn bó
Không yêu cầu bằng cấp/ chứng chỉ Tiếng
Tiếng Hàn giao tiếp (bắt buộc)
CV ứng viên có ảnh
Ngoại hình dễ nhìn, nhanh nhẹn
Có khát vọng thăng tiến, gắn bó
Không yêu cầu bằng cấp/ chứng chỉ Tiếng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương tháng 13, sinh nhật, du lịch, Year end Party ....
Môi trường trẻ trung, năng động
Có chỗ ở lại cho cán bộ nhân viên
1 tháng được nghỉ 4 ngày ( hạn chế nghỉ thứ 7,chủ nhật)
Thử việc 1 tháng hưởng 85%
Được tiếp xúc với nhiều khách nước ngoài (70% khách nước ngoài)
Lộ trình thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Phụ trách quầy, Phó quản lý, Quản lý
Khởi điểm 40.000 VNĐ/ giờ
Môi trường trẻ trung, năng động
Có chỗ ở lại cho cán bộ nhân viên
1 tháng được nghỉ 4 ngày ( hạn chế nghỉ thứ 7,chủ nhật)
Thử việc 1 tháng hưởng 85%
Được tiếp xúc với nhiều khách nước ngoài (70% khách nước ngoài)
Lộ trình thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Phụ trách quầy, Phó quản lý, Quản lý
Khởi điểm 40.000 VNĐ/ giờ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI