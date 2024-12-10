Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 11 Triệu

Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Hàng ngày căn cứ theo lịch đón tiếp khách đến Nhà máy làm việc (tần suất dự kiến giai đoạn đầu từ 1 đoàn khách/ngày Khách là người nước ngoài) sắp xếp công tác đón tiếp khách như : Phối hợp cùng 1 nhân viên hành chính và 2 lễ tân chuẩn bị hoa quả, trà nước, menu thực đơn nếu khách ăn tại Nhà máy, xe đưa đón (nếu yêu cầu), sắp xếp mâm cơm khách .
- Kiểm soát các chi phí phát sinh, mua sắm tiếp đón các đoàn khách và ban lãnh đạo theo ngân sách được duyệt.
- Kiểm soát công tác lễ tân : tác phong, nề nếp làm việc
- Quản lý sắp xếp, phân công lịch làm việc của tổ tạp vụ đảm bảo vệ sinh trong khuôn viên Nhà máy theo quy định.
- Phối hợp cùng nhân viên hành chính quản lý bếp ăn tập thể : ca kíp làm việc, thực đơn, an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Phối hợp với nhân viên hành chính quản lý mua sắm, cấp phát, tồn kho , chi phí theo ngân sách các khoản chi phí về văn phòng phẩm, bảo hộ lao động
- Thực hiện tiếp nhận đề xuất mua sắm, cấp phát theo quy định
- Phối hợp triển khai các chương trình truyền thông nội bộ của Nhà máy
- Tổ chức các sự kiện của công ty từ công tác: hậu cần, khánh tiết, ....

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ngoại hình ưa nhìn
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong công tác lễ tân tại nhà máy, khách sạn, các ngành dịch vụ..
- Năng động, nhiệt tình, chịu khó , bao quát công việc chung của bộ phận hành chính tốt
- Kỹ năng giao tiếp tốt, là người hiểu về công tác hậu cần khánh tiết tiếp đón khách .
- Kỹ năng quản lý công việc, sắp xếp điều phối công việc trong nhóm quản lý
-Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BH sức khoẻ 24/7.
Lương thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng thứ 13.
Du lịch, khám sức khoẻ định kỳ.
Cùng nhiều chế độ hấp dẫn khác trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 4.3 MP khu CN Đình Vũ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

