Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần VInpearl
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
Công ty Cổ phần VInpearl

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty Cổ phần VInpearl

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Học viên Ngựa Vũ Yên, Phường Đông Hải 2., Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Kiểm soát thông tin khách hàng, kiểm tra booking, đối chiếu thông tin khách hàng;
Tư vấn các chương trình, hoạt động đang áp dụng;
Giải đáp các thông tin cần thiết khi có yêu cầu;
Phụ trách thu ngân, trực tổng đài.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên;
Giao tiếp tiếng anh cơ bản( bắt buộc)
Chịu khó, hòa đồng, vui vẻ;
Nam cao từ 1m70, Nữ cao từ 1m58 trở lên, ưu tiên ngoại hình

Tại Công ty Cổ phần VInpearl Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ 2 triệu/tháng cho CBNV nhà xa trên 40km; 800k/tháng tiền xăng xe cho CBNV nhà xa trên 15km, 850k tiền ăn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đẳng cấp.
Cơ hội được đào tạo & phát triển sự nghiệp tại hệ thống sân golf tiêu chuẩn quốc tế.
Thu nhập & chế độ đãi ngộ cực kỳ cạnh tranh:
Mức lương hấp dẫn
Đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe PVI
Chế độ hỗ trợ nhà ở đối với các CBNV làm việc xa nhà
Ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ nội bộ của tập đoàn Vingroup. Được vui chơi thỏa thích tại VinWonders, Vinpearl Safari;
Được khám bệnh định kì miễn phí hàng năm tại bệnh viên đa khoa Quốc tế VinMec
Thời gian làm việc: 8h/ngày, 1 tuần nghỉ 1 ngày. Được hỗ trợ toàn bộ trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ trong quá trình làm việc
Và rất nhiều ưu đãi khác cho từng vị trí, sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VInpearl

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần VInpearl

Công ty Cổ phần VInpearl

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Symphony building, Chu Huy Man Str., Viet Hung, Long Bien, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

