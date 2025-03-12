Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên Lễ tân

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Udic Complex Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tổng đài điện thoại: nghe, nhận và chuyển cuộc gọi tới các Phong/ban, tiếp nhận thông tin từ khách nhắn lại
Hướng dẫn Khách tới liên hệ công tác.
Chuẩn bị phòng họp, hỗ trợ các cuộc họp.
Chuyển hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Người gửi
Công văn đến: tiếp nhận Công văn, giấy tờ gửi đến Công ty, Đóng dấu và lưu Công văn đến các loại, chuyển cho các Phòng/ban - cá nhân nơi có thầm quyền giải quyết.
Công văn đi: Lưu trữ và gửi công văn qua đường bưu điện hay Fax theo yêu cầu của các Phòng/ban cá nhân.
Tổ chức lưu trữ, cung cấp hồ sơ pháp lý của các công ty và các loại biểu mẫu giấy tờ cho các cá nhân khi cần.
Phụ trách việc sao y công chứng hồ sơ cá nhân, tài liệu công ty.
Quản lý máy móc: máy photocopy, fax, thu xếp in ấn, copy khi có yêu cầu
Theo dõi và thanh toán các khoản chi phí văn phòng hàng tháng
Chấm công hàng tháng
Mua sắm đồ Lễ cho Công ty hàng tháng, các dịp khác theo yêu cầu
Các công việc hành chính khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Giao tiếp tốt, ăn nói nhẹ nhàng, dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp
Ngoại hình ưa nhìn, cao từ 1m63 trở lên
Có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
Được thưởng lương tháng thứ 13, thưởng các ngày lễ tết, thưởng hiệu quả công việc....
Được nghỉ phép năm, các chế độ chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của Luật Lao Động;
Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 6, thứ 7 làm cách tuần (sáng từ 8h00-12h00, chiều từ 13h15-17h15)
Thử việc 2 tháng, sau quá trình thử việc được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, các chế độ ốm đau .... theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tháp B, tòa nhà Udic Complex N04, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

