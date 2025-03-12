Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Udic Complex Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Trực tổng đài điện thoại: nghe, nhận và chuyển cuộc gọi tới các Phong/ban, tiếp nhận thông tin từ khách nhắn lại

Hướng dẫn Khách tới liên hệ công tác.

Chuẩn bị phòng họp, hỗ trợ các cuộc họp.

Chuyển hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Người gửi

Công văn đến: tiếp nhận Công văn, giấy tờ gửi đến Công ty, Đóng dấu và lưu Công văn đến các loại, chuyển cho các Phòng/ban - cá nhân nơi có thầm quyền giải quyết.

Công văn đi: Lưu trữ và gửi công văn qua đường bưu điện hay Fax theo yêu cầu của các Phòng/ban cá nhân.

Tổ chức lưu trữ, cung cấp hồ sơ pháp lý của các công ty và các loại biểu mẫu giấy tờ cho các cá nhân khi cần.

Phụ trách việc sao y công chứng hồ sơ cá nhân, tài liệu công ty.

Quản lý máy móc: máy photocopy, fax, thu xếp in ấn, copy khi có yêu cầu

Theo dõi và thanh toán các khoản chi phí văn phòng hàng tháng

Chấm công hàng tháng

Mua sắm đồ Lễ cho Công ty hàng tháng, các dịp khác theo yêu cầu

Các công việc hành chính khác khi có yêu cầu

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Giao tiếp tốt, ăn nói nhẹ nhàng, dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp

Ngoại hình ưa nhìn, cao từ 1m63 trở lên

Có tinh thần trách nhiệm cao

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Được thưởng lương tháng thứ 13, thưởng các ngày lễ tết, thưởng hiệu quả công việc....

Được nghỉ phép năm, các chế độ chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của Luật Lao Động;

Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 6, thứ 7 làm cách tuần (sáng từ 8h00-12h00, chiều từ 13h15-17h15)

Thử việc 2 tháng, sau quá trình thử việc được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, các chế độ ốm đau .... theo quy định.

