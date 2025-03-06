Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
- Hồ Chí Minh:
- Làm việc trong môi trường năng động thân thiện
- Tham gia teambuiding và các hoạt động ngoại khóa
- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo
- Được đóng bảo hiểm khi gắn bó lâu dài
- Lương cứng 8 triệu + trợ cấp 780k + thưởng
- > thu nhập từ trên 11 triệu, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận
-Tiếp đón bệnh nhân
-Lên lịch hẹn thăm khám-điều trị cho bệnh nhân
-Xác nhận cuộc hẹn với bệnh nhân qua điện thoại hoặc email
-Tư vấn và giới thiệu dịch vụ nha khoa cho bệnh nhân khi cần
-Quản lý hồ sơ và bệnh án của bệnh nhân
-Hỗ trợ bệnh nhân điều các mẫu đơn tiếp nhận và tỉnh trạng sức khỏe
-Nhập dữ liệu khách hàng trên App Phòng khám
-Chụp ảnh hồ sơ và tải dữ liệu khách hàng lên App Phòng khám
-Sắp xếp phân phòng và đưa khách hàng lên phòng điều trị phù hợp.
-Hướng dẫn bệnh nhân các bước và quy trình thăm khám tiêu chuẩn tại phòng khám
-Hỗ trợ bệnh nhân thanh toán
-Đảm bảo khu vực lễ tân luôn chuyên nghiệp và gây ấn tượng tốt với khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt
-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
-Nhanh nhẹn, hoạt bát
-Chưa có kinh nghiệm lễ tân sẽ được đào tạo
Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 11 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI