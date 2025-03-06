Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Làm việc trong môi trường năng động thân thiện

- Tham gia teambuiding và các hoạt động ngoại khóa

- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

- Được đóng bảo hiểm khi gắn bó lâu dài

- Lương cứng 8 triệu + trợ cấp 780k + thưởng

- > thu nhập từ trên 11 triệu, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tiếp đón bệnh nhân
-Lên lịch hẹn thăm khám-điều trị cho bệnh nhân
-Xác nhận cuộc hẹn với bệnh nhân qua điện thoại hoặc email
-Tư vấn và giới thiệu dịch vụ nha khoa cho bệnh nhân khi cần
-Quản lý hồ sơ và bệnh án của bệnh nhân
-Hỗ trợ bệnh nhân điều các mẫu đơn tiếp nhận và tỉnh trạng sức khỏe
-Nhập dữ liệu khách hàng trên App Phòng khám
-Chụp ảnh hồ sơ và tải dữ liệu khách hàng lên App Phòng khám
-Sắp xếp phân phòng và đưa khách hàng lên phòng điều trị phù hợp.
-Hướng dẫn bệnh nhân các bước và quy trình thăm khám tiêu chuẩn tại phòng khám
-Hỗ trợ bệnh nhân thanh toán
-Đảm bảo khu vực lễ tân luôn chuyên nghiệp và gây ấn tượng tốt với khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Thành thạo word, excel
-Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt
-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
-Nhanh nhẹn, hoạt bát
-Chưa có kinh nghiệm lễ tân sẽ được đào tạo

Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 8 - 11 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 26 - 28 đường số 6 KĐT Hà Đô, cổng vào 118 đường 3/2, P.12, Q.10 & Số 18A Nguyễn Gia Trí, P.25, Q.Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

