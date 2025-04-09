Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Queen Ann Nha Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 88 Bùi Thị Xuân, p.Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện quy trình check-in

Tư vấn, bán dịch vụ cho khách

Phục vụ khách trong thời gian lưu trú

Thực hiện quy trình check-out

Các công việc khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, có nghiệp vụ chuyên ngành nhà hàng, khách sạn

Ngoại hình khá, ưa nhìn

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH Queen Ann Nha Trang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/Thưởng hấp dẫn, cạnh tranh.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Được đào tạo quy trình, nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Queen Ann Nha Trang

