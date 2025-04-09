Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Queen Ann Nha Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty TNHH Queen Ann Nha Trang
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 88 Bùi Thị Xuân, p.Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện quy trình check-in
Tư vấn, bán dịch vụ cho khách
Phục vụ khách trong thời gian lưu trú
Thực hiện quy trình check-out
Các công việc khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, có nghiệp vụ chuyên ngành nhà hàng, khách sạn
Tại Công ty TNHH Queen Ann Nha Trang Thì Được Hưởng Những Gì
Lương/Thưởng hấp dẫn, cạnh tranh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Queen Ann Nha Trang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
