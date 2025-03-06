Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Bidicomed làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - 60A Trần Anh Tông,Bình Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Xây dựng kế hoạch Marketing, sáng tạo nội dung.

Triển khai và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng:Google Ads, Facebook, tiktok, zalo,...

Lên ý tưởng phối hợp với các nhóm khác thuộc bộ phận Marketing/ Sale offline để triển khai các chiến dịch quảng cáo, truyền thông marketing.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên chuyên ngành: Marketing.

Đam mê Marketing, yêu thích viết lách, ham học hỏi, chủ động trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Bidicomed Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 -13tr/tháng

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Được thưởng cuối năm tùy vào tình hình kinh doanh của công ty

Được hỗ trợ bữa ăn trưa

Được hưởng các chế độ hiếu hỷ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bidicomed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin