Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Bidicomed làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Bidicomed
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Định:
- 60A Trần Anh Tông,Bình Định
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Xây dựng kế hoạch Marketing, sáng tạo nội dung.
Triển khai và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng:Google Ads, Facebook, tiktok, zalo,...
Lên ý tưởng phối hợp với các nhóm khác thuộc bộ phận Marketing/ Sale offline để triển khai các chiến dịch quảng cáo, truyền thông marketing.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên chuyên ngành: Marketing.
Đam mê Marketing, yêu thích viết lách, ham học hỏi, chủ động trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Bidicomed Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 10 -13tr/tháng
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Được thưởng cuối năm tùy vào tình hình kinh doanh của công ty
Được hỗ trợ bữa ăn trưa
Được hưởng các chế độ hiếu hỷ....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bidicomed
