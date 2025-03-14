Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Vici làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - 444 Phạm Ngọc Thạch, Phường Phú Mỹ,, Huyện Phù Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing nhằm quảng bá sản phẩm bất động sản của công ty.

- Quản lý nội dung, hình ảnh, bài viết trên các kênh truyền thông như Website, Facebook, Zalo, TikTok, YouTube…

- Tối ưu hóa quảng cáo trên các nền tảng Digital Marketing như Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads… để tăng hiệu quả tiếp cận khách hàng.

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược marketing phù hợp.

- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc tổ chức sự kiện, hội thảo, roadshow, livestream… nhằm thu hút khách hàng tiềm năng.

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như banner, poster, brochure, video quảng cáo… phục vụ cho hoạt động marketing.

- Theo dõi, đo lường và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing.

- Hỗ trợ các công tác hành chính văn phòng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

- Có từ 1 – 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên ứng viên đã làm việc trong ngành Bất động sản.

- Thành thạo các công cụ Digital Marketing như Facebook Ads, Google Ads, SEO, Email Marketing…

- Có kỹ năng viết content sáng tạo, thu hút khách hàng.

- Có kỹ năng thiết kế cơ bản với các phần mềm như Photoshop, Illustrator, Canva…

- Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý công việc tốt.

- Chủ động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Vici Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng cạnh tranh (8 – 15 triệu/tháng tùy theo kinh nghiệm) + hoa hồng theo dự án.

- Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm Marketing, Trưởng phòng Marketing.

- Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép,

- lương tháng 13 đầy đủ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Vici

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.