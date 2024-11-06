Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ QUỐC TẾ CICI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ QUỐC TẾ CICI
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ QUỐC TẾ CICI

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ QUỐC TẾ CICI

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 194 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên các Fanpage,tiktok, website,...
Chịu trách nhiệm xây dựng ý tưởng sản xuất nội dung truyền thông như idea video / hình ảnh,...
Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản , quay dựng video trên Facebook,Tiktok, Website...
Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Marketing.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ ( 21 -28 tuổi)
Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương trên 1 năm, ưu tiên ngành thẩm mỹ, spa,...
Yêu thích, am hiểu về marketing và có khả năng tìm kiếm, phân tích insight khách hàng, sản phẩm..
Yêu thích sự sáng tạo, có khả năng sáng tạo ..
Chú trọng hiệu suất công việc hàng ngày. Luôn chủ động, linh hoạt, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ QUỐC TẾ CICI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 12 - 15 triệu (lương cứng 8-10tr thỏa thuận theo năng lực + Thưởng KPI)
Thưởng lễ, Tết, thưởng nóng, nghỉ mát hàng năm;
Thưởng tết âm lịch ít nhất 1 tháng lương thỏa thuận;
Được tham gia các lớp đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức;
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động như: BHXH, ốm đau, thai sản, nghỉ lễ tết, hiếu, hỷ...
Môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến, lộ trình rõ ràng, minh bạch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ QUỐC TẾ CICI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ QUỐC TẾ CICI

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ QUỐC TẾ CICI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà C7, Khu tập thể Đại học xây dựng, Ngõ 194 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

