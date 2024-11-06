Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ QUỐC TẾ CICI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 194 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên các Fanpage,tiktok, website,...

Chịu trách nhiệm xây dựng ý tưởng sản xuất nội dung truyền thông như idea video / hình ảnh,...

Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản , quay dựng video trên Facebook,Tiktok, Website...

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Marketing.

Giới tính: Nam/Nữ ( 21 -28 tuổi)

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương trên 1 năm, ưu tiên ngành thẩm mỹ, spa,...

Yêu thích, am hiểu về marketing và có khả năng tìm kiếm, phân tích insight khách hàng, sản phẩm..

Yêu thích sự sáng tạo, có khả năng sáng tạo ..

Chú trọng hiệu suất công việc hàng ngày. Luôn chủ động, linh hoạt, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ QUỐC TẾ CICI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 12 - 15 triệu (lương cứng 8-10tr thỏa thuận theo năng lực + Thưởng KPI)

Thưởng lễ, Tết, thưởng nóng, nghỉ mát hàng năm;

Thưởng tết âm lịch ít nhất 1 tháng lương thỏa thuận;

Được tham gia các lớp đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức;

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động như: BHXH, ốm đau, thai sản, nghỉ lễ tết, hiếu, hỷ...

Môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến, lộ trình rõ ràng, minh bạch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ QUỐC TẾ CICI

